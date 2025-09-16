Topuria se compromete a que Toledo acoja una velada de artes marciales mixtas: "El alcalde lo quiere y se lo vamos a dar"

El campeón del mundo del peso ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC) o artes marciales mixtas, el español Ilia Topuria, se comprometió este martes a que WOW, la promotora en España de los eventos de esa organización internacional, celebre un velada en la plaza de toros de Toledo ante el interés de esta ciudad en promocionar esta disciplina deportiva.

"El alcalde lo que quiere es un evento de WOW en Toledo y se lo vamos a dar", garantizó Topuria en un desayuno informativo organizado por el Foro de la Nueva Economía en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.

El púgil hispanogeorgiano, que forma parte del accionariado de WOW, respondió de esta manera al planteamiento que el regidor de Toledo, Carlos Velázquez, formuló en el foro a través del moderador de que la plaza de toros de la capital castellanomanchega sería el lugar idóneo para organizar una velada de artes marciales mixtas.

El presidente de la promotora, Arturo Guillén, quien intervino junto a Topuria, también respaldó la iniciativa: "Soy muy taurino y sería un sueño hecho realidad. Me encantaría llenar una plaza de toros".

"Ya hemos hechos eventos la plaza de toros de Vista Alegre (Madrid). Tenemos una ventaja competitiva en España que hay que aprovechar. La lucha reúne muchos de los valores ancestrales de la tauromaquia", añadió Guillén.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha confirmado que la ciudad podría albergar un evento de WOW, la promotora en España de la Ultimate Fighting Championship (UFC), "a partir del año que viene", después de que el campeón hispanogeorgiano de la UFC, Ilia Topuria, haya desvelado esta posibilidad.

Tras las declaraciones de Topuria en un desayuno organizado en Madrid por el Foro de la Nueva Economía, Velázquez, a preguntas de los medios este martes, ha confirmado que al equipo de Gobierno le gustaría tener un evento de WOW en la capital regional, que se celebraría en la plaza de toros.

"Existe la posibilidad de que, dentro de WOW, Toledo pueda tener una velada como ya las han tenido otras ciudades como Alicante, Zaragoza y Madrid. Nos gustaría, hay público objetivo y sería un éxito de la ciudad", ha afirmado el primer edil.

Un evento que, en todo caso, ha situado a partir del próximo año 2026 porque "lleva mucho trabajo" en su organización.