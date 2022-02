"Seguir viviendo o morir de cáncer depende de donde vivas en España"

Hoy hemos conocido el caso de Antonio José Díaz, un toledano (de Seseña), de 51 años al que diagnosticaron hace dos años un tumor.

El problema es que, su caso, nos demuestra como en algunas ocasiones tu vida depende de dónde hayas nacido y de las posibilidades económicas que tengas.

Tony tiene un tumor maligno, un colagiocarninoma, en estado IV con metástasis pulmonar con una mutación genética denominada IDH1. Ni en el hospital de Toledo ni en toda Castilla-La Mancha existe un tratamiento alternativo a la quimioterapia que está recibiendo y que en estos momentos está en fase de estudio clínico en Madrid, exactamente en el Hospital 12 de octubre y al que no puede acceder “En Toledo no hay estudios clínicos y me dijeron claramente que no me lo podían ofrecer, pero que intentarían hablar con la Comunidad de Madrid, pero primero están los pacientes de esta comunidad y me quedé a dos velas. Mi cuerpo ya no puede más con la quimio dura y además el tumor se ha hecho resistente a la quimioterapia”.

"Muchos vecinos de Seseña se empadronan en casa de un familiar en Madrid para acceder a su sistema de salud"

Se queja este toledano de la desigualdad que existe entre comunidades autónomas, porque muchas veces depende de donde vivas para salvar tu vida “existe mucha desigualdad dentro del territorio español, porque si hubiera vivido en Madrid o hubiera mentido como hacen muchos vecinos en Seseña, que están empadronados en casas de algún amigo o familiar en Madrid pues hubiera tenido acceso a este medicamento”.





Lleva un año y medio con quimioterapia y con momentos muy duros, como en noviembre de 2020 ingresaba en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo por una obstrucción bilial “Estábamos en el peor momento de la pandemia y nos metieron a 3 personas en una habiración de 2 en la sección de geriatría, con un señor en coma, que se estaba muriendo... durante cinco días estuve con la misma mascarilla quirúrgica que llevé de casa”.

"Espero aguantar con un tratamiento que me han facilitado en la sanidad privada"

La vida le cambia cuando desahuciado decide contratar un seguro privado para tener acceso a posibles estudios clínicos “Sigo sin tener acceso al estudio sobre el IDH1 en Madrid, porque sólo puedo entrar a través del SESCAM, pero me han incluido en un estudio clínico sobre inmunoterapia con el que espero poder aguantar hasta que surja la posibilidad”.

Tony asegura que ahora tiene una opción para vivir frente a la sentencia de muerte a la que estaba abocado.

