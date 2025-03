El río Alberche sigue creciendo y obliga a desalojar más viviendas en Santa Cruz del Retamar

La situación en Calalberche, a pesar de los desalojos que se realizaron el pasado lunes de 200 viviendas, en la jornada de ayer se tuvieron que desalojar 58 personas, un total de 26 viviendas de forma inminente por el riesgo de riada al declararse el nivel 1 de emergencia en la Comunidad de Madrid, ya que esta urbanización dentro de la localidad de Santa Cruz de Retamar, está limítrofe al municipio de Aldea del Fresno, que es de la Comunidad de Madrid.

El concejal delegado de Calalberche, Ángel Vico nos contaba que "a consecuencia del desembalse de 450 metros cúbicos de agua en la presa de Picadas y el aumento significativo del río Perales, la situación durante la noche ha sido más bien tensa, sobre todo hasta las tres y media de la mañana porque el cauce no paraba de aumentar su caudal y se estabilizó sobre las cuatro y media de la mañana".

Nos contaba Ángel que "incluso las picas de referencia que había colocado Protección Civil, había descendido el nivel del agua".

Ahora esta parte de la localidad, de momento, puede respirar un poquito más tranquilos durante la jornada de hoy miércoles, "pero estamos pendientes de la siguiente borrasca que probablemente pueda azotar la zona centro de la Península y que probablemente necesiten desembalsar bastante más agua y ya no sólo eso, sino el aporte de agua de los arroyos y el río Perales, que es un caudal que prácticamente es imprevisible y no se puede medir y es lo que realmente nos preocupa, porque ese caudal, al no tenerlo controlado, puede suponer un gran riesgo para la población".