Una reyerta deja un herido por arma blanca en Talavera de la Reina

Un hombre de 46 años resultaba herido por arma blanca pasada la media noche en Talavera de la Reina, en una reyerta que tenía lugar en la Calle Santa Cristeta de la ciudad.

Según informan desde el Servicio de Emergencias del 112, el suceso ocurría a las 00:26 de la noche y el herido necesitó el traslado hasta el hospital Nuestra Señora del Prado en una ambulancia de soporte vital básico, aunque se desconocen la gravedad y el tipo de las heridas que sufrió.

En el operativo también participaron efectivos de la Policía Nacional, que se desplazaron hasta el lugar de los hechos.