Restricciones al tráfico en Toledo este fin de semana: consulta las calles cortadas, alternativas y autobuses afectados

Toledo se prepara para un fin de semana de importantes afecciones al tráfico debido a la coincidencia de varios eventos deportivos, religiosos y festivos.

Las primeras restricciones comenzarán este mismo viernes 26 de septiembre con el cierre de la calle Cardenal Tavera, en el tramo comprendido entre las glorietas de Tavera y la Puerta de Bisagra (zona de la Vega). El corte se mantendrá desde las 10:00 horas del viernes hasta las 23:00 horas del sábado por la celebración del Torneo de Baloncesto 3x3.

Esta misma tarde, a partir de las 20:00 horas y hasta la 01:00 horas, las fiestas de La Bellota provocarán cortes en las inmediaciones de la plaza Colegio Infantes, en el Casco Histórico. La calle del Barco quedará cerrada al tráfico y se habilitarán desvíos por Cardenal Cisneros, plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio y calle Trinidad. Para facilitar la circulación, la calle Cardenal Cisneros invertirá su sentido habitual.

El sábado se suman las procesiones

Las restricciones del viernes se mantendrán durante el sábado 27 de septiembre, con el corte total de la calle Cardenal Tavera durante toda la jornada y las mismas limitaciones en la plaza Colegio Infantes y su entorno, en el mismo horario que el día anterior.

Además, entre las 20:30 horas y las 21:30 horas, la Plaza de Zocodover y la Cuesta de Carlos V permanecerán cerradas al tráfico por la Procesión de la Virgen del Alcázar. Durante ese intervalo, los autobuses urbanos no podrán acceder al eje Bisagra-Zocodover, trasladando su terminal de parada a las dársenas de Safont.

El domingo, la Media Maratón toma las calles

El día con mayores restricciones será el domingo 28 de septiembre, con motivo de la celebración de la VI Media Maratón y 10K ‘Ciudad de Toledo’, que recorrerá gran parte de la ciudad entre las 09:30 y las 12:00 horas.

El circuito afectará a numerosas vías, entre ellas la explanada de Santa Teresa, el puente de San Martín y gran parte del Casco Histórico. Las calles del centro monumental se reabrirán al tráfico a las 10:30 horas, mientras que el resto de las vías se irán habilitando de manera progresiva según avance la prueba.

Como consecuencia, la línea 42 de autobús urbano quedará suspendida durante la mañana. El resto de líneas podrán sufrir desvíos y retrasos puntuales debido a los cortes y al dispositivo especial de movilidad.

RECOMENDACIONES

El Ayuntamiento de Toledo recomienda a los vecinos y visitantes planificar con antelación sus desplazamientos, evitar el uso del vehículo privado en las zonas afectadas y optar por itinerarios alternativos durante el fin de semana, pero sobre todo utilizar el transporte público. También se aconseja consultar la información en tiempo real sobre cortes y desvíos a través de los canales oficiales del Consistorio y de la Policía Local.