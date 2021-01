Se prorroga 10 días más el nivel 3 avanzado en C-LM pero se habla de "estabilización"

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado esta mañana prorrogar 10 días más el nivel 3 avanzado para toda Castilla-La Mancha. Lo ha contado, en rueda de prensa, el Consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz que ha insistido en que aunque los datos son malos “se puede hablar de estabilización”. En Castilla-La Mancha, según Sanz, “quizá hayamos alcanzado el pico de la tercera ola y estamos en un periodo de estabilización en la parte alta de la tabla con lo cual, aunque, esperanzados en tumbar la curva, seguimos con una preocupación en el nivel extremo porque los datos de incidencia acumulada está en más de mil contagios por cada cien mil”.

A nivel nacional Castilla-La Mancha está en el sexto puesto por debajo de Valencia, Extremadura, Murcia, Castilla y León y la Rioja mientras que “nos siguen de cerca Madrid y Andalucía que rozan ya los mil”.

Por todo ello, el Consejero ha hecho una llamada a la responsabilidad porque “ahora es más importante que nunca, sabemos que estamos exigiendo mucho, lo sabemos, pero también queremos mandar el agradecimiento de esta responsabilidad e imprescindibilidad. Si no recomendamos que nos quedemos con la menor movilidad posible, me atrevo a decir que en nuestro domicilio, aunque que hay que salir para ciertas cosas como establece el decreto, pero quiero llamar a esa imprescindibilidad porque los mejores lemas son si no tienes el virus no salgas para no contagiarte y si lo tienes no salgas para no contagiar a nadie”.

Sanz ha informado de que el IR está en este momento en la región en 0,95. En cuanto a la capacidad asistencial, hay más de 1.573 en camas convencionales por debajo de la cifra de ayer, “en el balance de altas e ingresos hemos salido beneficiados porque han ingresado menos pacientes que en las últimas semanas. En cuanto a las UVIs también nos hemos estabilizado porque tenemos un paciente menos, 232 con Covid. En este momento, en las camas de hospitalización hay más pacientes sin Covid-19 (más de 2.000 personas) que con el virus (1.573). Es un dato importante seguir manteniendo la actividad para las personas enfermas que no tienen Covid y hasta el momento estamos consiguiendo mantener esa atención” ha añadido el consejero.

Dada la situación el gobierno mantiene diez días más el nivel 3 avanzado. “Somos todas las comunidades las que estamos manteniendo las medidas más estrictas. No podemos bajar la guardia. Sabemos lo que estamos pidiendo, sabemos de la responsabilidad que esto exige y no podemos más que agradecer el comportamiento ciudadano, el comportamiento profesional de todas aquellas personas que están llevando a cabo esta tensión, esta lucha contra el Covid”.

El Consejero ha anunciado que “estamos ya estudiando la posible caída de este nivel 3 cuando los números así nos lo digan, y trabajando en todas esas medidas que nos han hecho llegar desde los diversos sectores para poder afrontar un futuro corto, después de estos diez días, con la mayor garantía, desde el punto de vista epidemiológico pero también de la recuperación”