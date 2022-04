"Por los ojos de Raquel Meller" esta noche en el Teatro de Rojas de Toledo

La Compañía Tribueñe pone en escena esta noche en el Teatro Fernando de Rojas uno de los espectáculos revelación de la temporada dedicado a uno de los mitos de la canción popular y del cine español.

En Cope Toledo hemos entrevistado a Hugo Pérez de la Pica, director del espectáculo "Por los ojos de Raquel Meller".

(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA)









Dos cuplés han quedado para siempre asociados a esta artista, ambos del maestro José Padilla: La violetera y el relicario, aunque el musical va más allá y recrea a través de 40 musicales diferentes ambientes que acompañaron a Raquel Meller " cada canción no sólo es una historia, es todo un mundo de las diferentes etapas que vivió Raquel".

Para escribir el guión Hugo estuvo durante meses preparando el personaje "lo más bonito ha sido conocer al personaje a través de testimonios que me han contado, sobre todo la de una mujer en Barcelona que la llegó a conocer y me contó cosas maravillosas. Creo que he recompuesto el corazón de Raquel Meller a través de lo que cuento".

Una actriz que a pesar de ser la artista española con más éxito durante las décadas de 1920 y 1930 no ha sido muy reconocida en nuestro país, pero sí fuera de nuestras fronteras "Hay artículos sobre ella en Japón, EEUU.. la llamaban el "alma" que canta y decían que sus manos eran como dos rostros por lo que llegaban a expresar".









Meller actuó en numerosas ocasiones en Francia, donde era muy apreciada, y siempre lo hizo en español "Sólo tuvo una deferencia en el año 30 cuando interpretó unas 10 canciones en francés".

Los espectadores se van a encontrar con una fantástica escenografía con telones pintados por el propio director y con un vestuario compuesto de 60 trajes y que incluyen más de 70 cambios de ropa "es una escenografía antigua y moderna a la vez, parece que estamos en aquella época. El público también participa y se van a sentir como si viajaran en el tiempo".

Se trata de un espectáculo único "que no se puede encontrar en ningún sitio".

Las entradas se pueden comprar en la taquilla del teatro