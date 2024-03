La Plataforma "Nuestro Corazón por Bandera" llega a Castilla-La Mancha

“Nuestro corazón por bandera” ha llegado a Castilla-La Mancha. Una plataforma que han creado las mujeres y familiares de miembros de la Guardia Civil , a raiz del asesinato de dos guardias civiles en Barbate arrollados por una narcolancha.

La Plataforma, que está en proceso de convertirse en asociación, empezó a gestarse la misma noche en que David y Miguel Ángel murieron. Cuando terminó el funeral, las mujeres de los agentes se reunieron y empezaron a crear grupos de WhatsApp. La respuesta fue inmediata y se empezaron a crear delegaciones por todas las provincias.

En Castilla-La Mancha ha tomado las riendas Lola, mujer de un guardia civil de la comandancia de Toledo, “cuando vi las imágenes de Barbate no me lo podía creer. Sentí ira, rabia, dolor e impotencia. No tengo palabras para describir tanto dolor”.

Ya existen diferentes plataformas que han seguido a la que se creó en Cádiz. Hace un mes que se creó la de nuestra región “queríamos dar voz también a los guardias civiles de Castilla-La Mancha”.

"Basta ya de hijos huérfanos y mujeres viudas. Queremos que nuestros maridos vuelvan sanos y salvos a casa"

Lola, acompañada de María del Carmen, esposa también de otro guardia civil, cogieron las riendas, pero ya son más de 260 mujeres las que se han unido a esta plataforma en Castilla-La Mancha, unidas por un mismo sentimiento “basta ya de tanto dolor, de sufrir, de madres que se queden sin sus hijos y están muertas en vida. Basta ya de hijos huérfanos y de mujeres viudas”.

La plataforma también defiende los intereses de los miembros de la policía nacional “estamos todos juntos. Es una plataforma apolítica, sin ánimo de lucro. Nosotras lo único que queremos es que nuestros maridos vuelvan sanos y salvos a casa y que tengan los medios suficientes para realizar su trabajo y no estén en inferioridad de condiciones ante los delincuentes. Hay compañeros que muchas veces se ven obligados a comprar sus propios materiales para garantizar una mayor seguridad. Esto tampoco se debe de permitir. Queremos que su profesión sea reconocida como una profesión de riesgo y que aumenten las plantillas de los cuerpos de seguridad del Estado".

Aseguran que han tenido que dar el paso ellas porque al ser un cuerpo militar ellos no pueden hablar “para eso estamos nosotras, para darles voz. Luchamos por ellos”.

Lola confiesa que muchas veces pasa miedo por su marido “donde está el cuerpo está el peligro y se enfrentan a muchos riesgos”.