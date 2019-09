El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su solidaridad "por completo" a la Guardia Civil y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y, aunque tiene claro que "hay que mantener la calma, la serenidad y la normalidad constitucional", ha avisado al independentismo de que "para cada golpe que intenten asestar habrá una reacción y una respuesta les guste a unos o no les guste".

García-Page se ha expresado así después de que el Parlament de Cataluña aprobara este jueves una propuesta de resolución de JxCat y ERC por la que la Cámara declara necesaria "la retirada de Cataluña de los efectivos de la Guardia Civil".

"El camino a ninguna parte del independentismo en Cataluña que les lleva a decir que se vaya la Guardia Civil o la Policía Nacional, los mismos que les han estado protegiendo a ellos, a sus padres y sus abuelos durante generaciones enteras, es un insulto para cualquier persona que se precie de ser demócrata y de respetar las leyes", ha sentenciado el presidente castellanomanchego en Cuenca, donde se ha reunido con su alcalde, Darío Dolz.

Tras recordar que él es presidente de esta tierra pero que también es el representante del Estado en Castilla-La Mancha y que su título lo firma el Rey porque si no no podría ni haber tomado posesión, lo mismo que Quim Torra, ha apuntado que "lo que es verdaderamente insultante es que alguien que tiene un cargo por la Constitución utilice precisamente ese resorte constitucional para destrozar la Constitución".

"Que sepan que no vamos a estar de brazos cruzados porque el esperpento en el que se ha convertido la política independentista lo está pagando en primera instancia la sociedad catalana y nuestro deber y obligación es que no pervierta y no convierta en crisis política la política española", ha continuado el presidente socialista.

Finalmente, García-Page ha anunciado que va a volver a ofrecer a la Guardia Civil la posibilidad de ampliar los servicios en Castilla-La Mancha y, aunque la Junta de Comunidades no tiene competencias al respecto, él está dispuesto "a arrimar el hombro", ha recalcado.