María lleva más de 50 años haciendo arte con sus manos y la aguja: “Se me acaban las penas cosiendo”

María tiene 76 años y lleva cosiendo desde los 15 años y aprendió viendo a las vecinas. Fue unos años después cuando aprendió el 'acolchado', un arte con la aguja que en el toledano pueblo de Navalcán llaman, 'Bordado de Tejidillo' o 'Acolchado'.

Es un bordado característico de esta localidad, presenta una técnica de entretejido llamado popularmente “colchado” o “tejidillo”. La primera denominación responde al uso del mismo para la decoración de colchas (en realidad eran delanteras de cama de vistas propias de esta localidad) y la segunda hace referencia al tipo de técnica.

María nos contaba en COPE que eran incontables los manteles o colchas bordadas que han hecho sus manos “colchas para mis hijos que tengo cinco y ahora estoy haciendo una para la nieta. Luego muchos encargos de sábanas de tela fina”.

Esta vecina de Navalcán nos contaba que hace muchos años, “Las chicas del pueblo se iban a servir a Madrid y en los ratos libres cosían manteles para las señoritas. Una de las chicas empezó a bordar un acolchado que no acabó y un día vino una señora al Ayuntamiento preguntando que quién podía terminarle ese mantel. Entonces le mandaron a mi casa, y yo se lo hice. Pasaron cuatro años y que la señora no venía a recoger el mantel, y yo lo había terminado, hecho con telas finas de hilo y en color azul”. Al cabo de cuatro años, la señora volvió al pueblo a recogerlo, María entonces era muy joven y estaba soltera.





El Traje de Vistas de Navalcán

Este traje es una de las indumentarias más arcaicas de España. Siempre ha estado la antigua costumbre de vestirlo como traje ceremonia por la novia, la madrina y las amigas o familiares acompañantes en las bodas tradicionales hasta bien entrado el siglo XX. Un traje vistoso, utilizado como medio de relevancia social y honorabilidad familiar.

El Gobierno regional ha aprobado la declaración de Bien de Interés Cultural para este "Tejidillo o Acolchado y el Traje de Vistas de Navalcán (Toledo) en la categoría de Bien Inmaterial.

María también hace parte de estos trajes y aunque claramente son trajes delicados y con una complejidad de adornos, para María “costar prácticamente no me cuesta nada, porque ya es como bailar el pasodoble. Difícil, difícil para mí, ninguna cosa”. Le encargan manteles, colchas, incluso “camisas de encargo también, me las encargan de Madrid y por aquí, de la gente para bailar, y hago muchísimas, y traje de vista, también he hecho mucho”.

Depende del encargo, la gente pide unos u otros colores, “hay quien quiere cuatro colores. Yo la que estoy diciendo ahora es en beige clarito. Otra tengo en azul, otra verde, cada uno el color que quiera. Normalmente son lisos”.

María: “Un traje de vista completo puede costar de 6 a 7.000 euros”.

Trajes con legado

Estos vistosos trajes que han sido declarados como Bien de Interés Cultural, son trajes que se van guardando de madres a hijas. María nos contaba que su madre no tenía y ella no tiene, sin embargo sus hijas si lo tienen porque María se los ha cosido.

María dice que estará cosiendo “hasta que pueda”, de momento hay un pequeño dedo que le está dando la lata pero, “gracias a Dios la vista la tengo muy bien. Si vieras la cosa que estoy diciendo ahora, una maravilla. Bueno, a lo mejor sale en la tele, porque nos van a entrevistar”.

Homenaje a 45 costureras

Casi medio centenar de mujeres fueron reconocidas en Navalcán que realizan el bordado típico del pueblo, un homenaje “muy bonito, nos dieron un dedal de cerámica y una aguja, también de cerámica, con el agujero y luego nos dieron una foto a las 7 a las primeras que nos hicieron las entrevistas”.