Los okupas de Almonacid intentaron atropellar a los vecinos

Aunque más tranquilos, los vecinos de Almonacid no bajan la guardia para evitar que las viviendas vacías de la localidad sean ocupadas ilegalmente, después de que consiguieran que los okupas de cuatro viviendas de la calle Valcárcel las abandonaran este sábado.

En “Herrera en COPE Toledo” hemos hablado con la alcaldesa de Almonacid, Almudena González que nos ha contado los momentos angustiosos que vivieron el pasado viernes en la concentración de vecinos.

Tras comprobar que en apenas una semana habían ocupado ilegalmente cuatro viviendas, los vecinos se organizaron para mantener una concentración el pasado viernes por la noche “Acudieron todos, pequeños, jóvenes, grandes, estoy muy orgullosa de mi pueblo”.

"Uno de los okupas intentó atropellar a todos los vecinos que bajaban por la calle"

Desde el primer momento, los okupas se mostraron agresivos con los vecinos “Se vieron acorralados por un pueblo entero y gracias a la Guardia Civil no pasó nada, porque los ocupantes ilegales se encararon con todos, incluso uno de ellos cogió un vehículo e intentó atropellar a todos los vecinos que bajaban por la calle. La Guardia Civil y algunos vecinos le pararon y le sacaron del coche”.

La propia alcaldesa que encabezaba la manifestación fue insultada por los okupas “Les expliqué que era la alcaldesa, me increparon y me dijeron que me iban a quemar la casa. Pasamos mucho miedo“.





La presión de todos los vecinos surtió efecto y el sábado por la mañana todos los ocupantes ilegales abandonaron las viviendas “Me llamó la Guardia Civil del puesto de Mora para contarme que se habían marchado, así que rápidamente el dueño de la inmobiliaria tapió todas las puertas de entrada”.





Han podido comprobar la “profesionalidad” de estas personas a la hora de okupar viviendas “a pesar de que las viviendas no tenían agua ni luz, habían realizado un enganche ilegal espectacular. Esto demuestra cómo trabajan, vienen preparados”.

"Los vecinos siguen vigilando porque quedan unas 50 viviendas vacías"

Aún así, la intranquilidad del pueblo continúa porque hay unas 50 viviendas que están vacías “Seguimos vigilando. Los vecinos hacen turnos y patrullas porque hay un núcleo de viviendas desocupadas. Me he puesto en contacto con la inmobiliaria para que tabique las entradas”.