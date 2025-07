Incendio forestal en Méntrida: desalojan una urbanización, establecido el nivel 2 y cortada la A-5

Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid han decidido que sea la región madrileña la que dirija el mando unificado en el incendio originado este jueves en Méntrida (Toledo), que ya ha consumido 2.500 hectáreas de pasto y superficie agroforestal.

Asimismo, ambas comunidades autónomas han acordado que sea la Comunidad de Madrid la que pida la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para trabajar en la A-5, cortada a consecuencia del incendio. Desde las redes sociales de la UME, ya han salido de su base para ayudar en este incendio.

Es Alert

Del mismo modo, desde el Plan Infocam señalan que sobre las 18.00 horas se envió la alerta Es Alert a los vecinos de la zona afectada y que actualmente hay personas evacuadas a causa del incendio, que se encuentran en el centro social de la urbanización Calypo Fado de Casarrubios del Monte. Además de este confinamiento, el servicio de emergencias 112 de Madrid recomiende a los vecinos de Navalcarnero que, en la medida de lo posible, permanezcan en sus casas con las ventanas cerradas y eviten desplazamientos a la zona en la que se localiza el fuego.

Por su parte, el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha refleja que el fuego comenzaba a las 15.02 horas de este jueves, tras ser detectado por un vigilante fijo.

Fernando Herradón, es el primer teniente alcalde de Méntrida, nos contaba en los micrófonos de COPE y desde el centro de mando que no eran buenas las noticias que llegaban "no son buenas, el incendio ha saltado la carretera. Entre las altas temperaturas, la sequedad y el viento, no está siendo fácil".

Reiteraba que el tráfico estaba afectado con esa carretera cortada porque "con tanto humo no había visibilidad y han decidido cortarla".