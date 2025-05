La historia de superación de David Castrejón, obligado a dejar el deporte por una enfermedad rara: "Me daba la vida"

Ciudad Real - Publicado el 28 may 2025, 11:54

Muchas veces no somos conscientes de la suerte que tenemos por tener, simplemente, una vida normal, sin impedimentos físicos, y en la que podemos valernos por nosotros mismos. Pero hay personas que se encuentran, sin esperarlo, con obstáculos de este tipo, con enfermedades que te cambian la vida por completo.

Uno de estos casos fue, y es, el del toledano David Castrejón. Una persona como cualquier otra, con una vida sana entregada al deporte, que un día comenzó a notar un dolor insoportable en sus piernas, algo que los médicos concluyeron como una “degeneración brutal” en las rodillas, aunque no se quedó ahí únicamente.

En COPE, David ha contado que esta degeneración es un calvario en el que se han degenerado los huesos de la rodilla y ahora, también, se le están degenerando los huesos de los hombros e, incluso, parte de la médula, además de que también está empezando a perder la audición.

Historia del rugby adaptado

Pero David, más allá de rendirse cuando empezó a empeorar su movilidad, decidió iniciarse en el mundo del rugby adaptado, con un equipo que fundó con otros compañeros en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, el Quijote Rugby Club. El resultado: tres veces mejor jugador de España.

David Castrejón jugando al rugby adaptado

Pero David ha tenido que ponerle fin a ese camino en el rugby adaptado, porque esa degeneración tan brutal se lo impide. Una de las decisiones más duras para él, porque, como señala, es “un deporte que me daba la vida” y todo este tiempo ha estado orgullos por hacer algo importante en el deporte para Castilla-La Mancha.

una ayuda que no llega

Pero la calidad de vida de David ha podido ser mejor todo este tiempo si hace seis años se le hubiese puesto esas prótesis en las rodillas que tanto esperó, pero que nunca llegaron, después de estar dos años en lista de espera. Una operación que no se realizó porque, según los médicos, era demasiado joven para ponerle las prótesis.

Ahora, la frustración de David cada vez es mayor, porque cada vez el dolor es más fuerte, algo que combate con morfina, y señala que le dijo a su traumatóloga que “o me hacen algo o me van a tener que amputar las piernas”, porque tiene tanto dolor que va a llegar un momento en el que ya no aguante.

Una incertidumbre que aumenta, más ahora que está de nuevo en lista de espera, aunque ya lleva cuatro meses en preoperatorio, y apunta que se le va a pasar el plazo de seis meses, ya que desde la Seguridad Social no le están haciendo nada para poder mejor su situación.

David Castrejón practicando para-karate

Más allá del rugby

Pero además del rugby, David también dedica su tiempo a practicar para-karate en el gimnasio Nisseishi de Illescas, donde ha conseguido ser también cinturón negro, llevando un paso más allá todos los logros deportivos que ha conseguido en su trayectoria. Además, también es modelo inclusivo y colabora con varias asociaciones de Ibiza, de Córdoba o de Valencia, dando visibilidad en el mundo de la moda a las personas que tienen algún problema con su movilidad.

David Castrejón modelo inclusivo

De momento, David tiene que seguir esperando, viendo como su calidad de vida cada vez es menor y como en tiempo pasa en su contra. Pero el ser ejemplo de superación y lo lejos que hay llegado en el deporte es algo que nada, ni nadie, le podrá quitar nunca pase lo que pase. Solo queda agradecerle lo alto que ha puesto el nombre de la provincia y de la región en toda España, y desear que todo sea lo mejor posible para él.