La historia de Carmen, la única capataz de la Semana Santa de Toledo: “Raíces, familia, tradición y futuro”

Andaluza en Toledo, así se describe en sus redes sociales. Carmen Cantos es malagueña, pero por causas del destino, decidió venir a Toledo, a trabajar y al mismo tiempo vivir.

Periodista de profesión, especializada en organización de eventos y protocolo, es una amante de la Semana Santa, además es que es una mujer que parece haber nacido con la Semana Santa en el corazón. Te lo contamos en COPE Toledo junto a una serie de historias de Fe y Semana Santa.

PASIÓN DESDE PEQUEÑA

Su vínculo con la Semana Santa comenzó cuando apenas tenía dos meses de vida, en su pueblo natal, Ardales. Desde entonces, su pasión no ha dejado de crecer. “Me hicieron un traje de Nazareno muy pequeñito, con una faraona que le llamamos a lo que cubre la cabeza en los niños pequeños, porque mi padre era el capataz del paso de la Virgen en el pueblo. Mi hermano era portador, mi hermana vestía de mantilla. Por circunstancias de la vida, dejó su Málaga natal. Ha vivido en Melilla, en Granada, pero cada Semana Santa, Carmen volvía a su tierra para vivir su semana de pasión, muerte y resurrección particular.

Desde hace cinco años su trayectoria profesional la llevó hasta la ciudad de Toledo, ubicándose en esta ciudad imperial llegó la pandemia del coronavirus, y como al resto del mundo, le robó su cuaresma, sus procesiones… “Dije, estás en Toledo, ¿Cómo no va a haber aquí una cofradía donde tú te puedas añadir? La primera parroquia a la que pregunto es la del Arrabal. ¿Por qué? Porque era una parroquia, históricamente en la Puerta de Toledo, donde llegan peregrinos, y es la primera parroquia que veo cerca. Buscando por Internet veo que tienen casualmente un nazareno y una señora de los Dolores, una madre dolorosa”.

hacerse hueco

Carmen, lejos de buscar la conformidad y la tranquilidad, decidió contagiar su pasión a la cofradía del Jesús Nazareno y esas raíces malagueñas la llevaron a recuperar el paso de María Santísima de los Dolores, “esa primera Semana Santa en Toledo me encargué de organizar el protocolo, imagínate el shock para todos aquellos toledanos que llevan toda la vida saliendo en esa cofradía, cuando ahora, te viene una chica nueva con un pinganillo, con un acento que no es el tuyo, y te dice que guardes dos metros de distancia con él de delante, que no te sientes, que no te agaches, la vela, necesitas agua”.

Carmen ha ido más lejos. Se ha convertido en la primera mujer capataz de la Semana Santa en Toledo, con el paso de María Santísima de los Dolores, portada exclusivamente por mujeres. Lo reitera, ellas son los pies de la Virgen. “Conseguí esa primera cuadrilla de 20 mujeres que conseguimos el año pasado e hicimos ese hito en Toledo, ser la primera cuadrilla dentro de lo que es la Semana Santa, un cargado solo por mujeres y comandando el barco una mujer”.

SIEMPRE HAY ALGO MÁS ALLÁ

Pero esta malagueña no ha olvidado sus raíces y compartirá procesiones en sus dos lugares favoritos, su Málaga y Toledo. “La esperanza va de que el Domingo de Resurrección resucita. Sí o sí. Y somos cristianos, porque resucita, sí o sí. Entonces, vivamos los cuatro días de penitencia, vivamos esos cuatro días de tristeza, acompañemos a la madre, acompañemos al hijo, pero recordemos que siempre hay algo más allá”. En Carmen se ve la fuerza, esa alegría, esa pasión por vivir la Semana Santa.