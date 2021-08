Fran Perea presenta en Toledo su concierto "Canciones para Salvarme"

Fran Perea presenta en Toledo “Canciones para salvarme” este sábado 28 de agosto en un concierto único en la Terraza Summerland a las 19:30.





En “Mediodía COPE CLM” hemos hablado con el cantante y actor...





"Me han salvado muchas canciones, pero mi favorita es Dos colores: Blanco y negro de Jorge Drexler"

Su espectáculo incluirá nuevas versiones de temas emblemáticos como “La chica de la habitación de al lado o “La vida al revés” y las canciones de su último disco “Canciones para salvarme”, un EP con cuatro canciones “La pandemia ha sido muy dura y me pareció un gesto bonito hacer un homenaje a la música y a toda la gente que lo hace posible e hice esta especie de receta medicinal en forma de canciones que un día triste te salvaron y te hicieron la vida mejor”. Y en este punto Perea nos confiesa una de sus canciones preferidas que en algún momento también le salvaron a él “Tengo muchas.. me cuesta mucho elegir, pero una de mis favoritas es la canción “Dos colores: blanco y negro” de Jorge Drexler”.









En el videoclip de “Canciones para salvarme”ha reunido un auténtico elenco de lujo, con grandes actrices, y actores, presentadoras, influences e incluso la siete veces campeona de España y Olímpica en patinaje sobre hielo, Sara Hurtado.

"El primer reeencuentro de Los Serrano ha sido gracias a Canciones para salvarme. No sé si habrá otro..."

El proyecto también ha conseguido reunir por primera vez a la gran familia de la serie de televisión“Los Serrano”donde Fran Perea también participó “A raíz de “Canciones para salvarme” se creó un chat familiar. Después de tantos años me dije, voy a hablar con la familia a ver si se enrollan, ja ja... y todos encantados y han participado. Ha sido el primer reencuentro de Los Serrano, no sé si habrá otro, lo hemos hecho gracias al lanzamiento de este álbum”.

"Me siguen preguntando si voy a tocar 1 mas uno son siete para ver si vienen al concierto, ja ja..."

Reconoce que todavía le siguen pidiendo en los conciertos su mítica canción de la serie “Los Serrano” “De hecho por las redes me preguntan ¿vas a tocar el uno más uno son siete?. Para ver si vienen o no al concierto, ja ja...”.





Por cierto que va a ser la primera vez que Fran visite Castilla la Mancha con su música y Toledo ha sido una de las ciudades elegidas dentro de su gira “Canciones para Salvarme”.“Estuve hace muchísimos años, porque yo estuve sin hacer música mucho tiempo, pero en esta segunda etapa es la primera vez que vengo a Castilla-La Mancha. Llevamos tiempo intentando enganchar un hueco para estar en Toledo y al final lo hemos conseguido”.

El ganador del reto #DeGiraconFran tocará con Perea en Toledo

En Toledo ha vuelto a lanzar un reto en sus redes sociales para cantar con él en el concierto del sábado: #DeGiraConFran. Hoy se terminaba el plazo para que quien estuviera interesado pudiera subir un vídeo cantando una de las canciones de Fran “Vamos haciéndolo durante toda la gira, invitando a cantantes que llevan durante toda la pandemia sin poder subirse a un escenario a que lo compartan conmigo. Estoy conociendo a muchos músicos que enriquecen el camino y está siendo una experiencia bonita”.

"María (Rozalén) me acompañó en mi vuelta a la música, me gusta todo de ella"

Muchos músicos y cantantes han colaborado con Fran Perea a lo largo de su carrera. Nos acordamos especialmente de Rozalén que le acompañó en el tema “Mi caballito de Mar” en su vuelta a la música después de muchos años, en 2018 con su disco “Viaja la palabra”: “Es un tema muy especial por lo que digo. Es un poema que escribí hace unos años y lo quería recuperar y tiene mucho que ver con la parte creativa que todos tenemos dentro. Era mi vuelta al mundo musical y quería estar rodeado de gente que me aportase en lo musical y en lo personal y María es una persona muy generosa, comprometido, me gusta todo de ella y es una suerte que me acompañase”.

"El lunes me voy a Finlandia a grabar la segunda temporada de la serie Kosta (The Paradise)"

A pesar de estar inmerso en esta gira y de su intención de continuar con la música no abandona sus otras facetas como director de teatro y actor. En estos momentos le podemos ver en Netflix con la serie “El Vecino” y acaba de bajarse del escenario con la obra de teatro “El ciclista utópico”. Y el próximo lunes se marcha a Finlandia “ Despues del concierto de Toledo, el mismo lunes me voy a Finlandia a grabar la segunda temporada de la serie “Kosta (The Paradise)” que en España se puede ver en Orange TV, es un proyecto superbonito que me tiene enamorado y cuando vuelva a España seguiré dando vueltas con la música, que me apetece mucho”.