"Al final, después de hacernos 6.000 km ha sido Imposible traernos a una familia de refugiados"

Salían el jueves desde su pueblo, Fuensalida, con su furgoneta hasta los topes de ayuda humanitaria y hoy están de vuelta, pero sin la familia de refugiados que estaban dispuestos a acoger en su casa. Al final, la mala organización y una serie de calamidades ha hecho que Javier Sánchez y su hijo Javier, vuelvan de vacío.

En "Herrera en COPE Toledo" hemos hablado con ellos y nos han contado su experiencia y lo que han visto en los campos de refugiados y en el metro de Cracovia, donde esperan decenas de ucranianos a ser acogidos.

(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA)

Vídeo





Lo han intentado por todos los medios, han visitado dos campos de refugiados y han estado en el metro de Cracovia, "Es una pena, al final ha sido imposible traernos a nadie a casa. Es frustrante ver cómo funciona allí todo, no hay mucha organización, había un par de ONG pero no te dejaban transportar a alguien a no ser que lo tuvieras pactado con ellos".

En el Centro de refugiados de Kurzawa tampoco fue posible ," incluso un responsable de una ONG nos llegó a decir que le pagaban por llenar un autobús. Es muy frustrante que el autobús todavía no esté, nosotros estemos allí y podemos traernos a alguien a casa y costear su estancia y al final está primando lo económico".

Por una parte entendían que algunas personas no se fiaran " hay mucho miedo y hay mala gente que está engañando a algunas personas para traficar con mujeres y niños".

En su desesperación por ser útiles, alguien les contó que podían hacer un viaje de otras tres horas y recoger en otro punto a una madre con sus dos hijas, aunque al final fue un engaño "sabíamos que tenía dos niñas pequeñas, buscamos una silla para poner en la furgoneta y nos fuimos a por ellas, aunque luego descubrimos que realmente lo que querían es que hiciéramos de taxistas, ahorrarse el dinero del viaje, para llevarlas a casa de una amiga en Madrid. Era una persona que se lo podía permitir y nos sentimos engañados, así que las dejamos en Polonia".

"Hay mala organización, hemos visto montañas de ropa tiradas en la calle"



A pesar del cúmulo de malas experiencias, se han sentido conmovidos por los voluntarios y las ganas de ayudar de todos "Hemos conocido a Ángel que incluso está viviendo en el campo de refugiados con ellos, para ayudarles cada día".

En cuanto a la ayuda que llega a la zona, no toda es aprovechada "hay tan mala organización que hemos visto montañas de ropa tiradas por la calle, debería haber algún tipo de organización para detectar lo que se necesita en cada campo de refugiados".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Aunque desanimados por no poder haber ayudado más, vuelven a casa satisfechos de haber hecho todo lo posible y muy cansados por apenas haber podido descansar en estos cinco días.