García Pimienta valora los consejos de Hansi Flick a Lamine Yamal: "Constructivas"

Francesc Xavier García Pimienta está a la espera de un "proyecto donde pueda aportar cosas positivas", tras su salida del Sevilla FC.

"Veo mucho fútbol. Siempre tienes el gusanillo en el estómago, pero tiene que ser en un sitio donde pueda aportar cosas positivas. No descarto nada. Mi conocimiento está más en el fútbol español, pero valoro y me gustaría otras opciones", comentó el técnico, en Esports COPE.

"Salí hace cuatro años del FC Barcelona. Fue una etapa increíble como jugador y entrenador. Las experiencias en Las Palmas y Sevilla han sido muy buenas. Ahora, a por el siguiente reto", explicó.

De esta forma explicó su salida del conjunto azulgrana: "Cuando pasas tanto tiempo llega un momento que tienes que salir. Es ley de vida. He tenido la suerte de formarme como jugador, entrenador y persona. Llega un momento que termina. Ahora mismo estoy viendo mucho fútbol y esperando una opción que sea buena para mí",dijo.

EFE MADRID, 31/08/2025.- Los jugadores del FC Barcelona Lamine Yamal (d) y Ferrán Torres tras el partido de la tercera jornada de LaLiga entre el Rayo Vallecano y el FC Barcelona, este domingo en el estadio de Vallecas. EFE/FERNANDO VILLAR

En referencia a la opción de entrenar en su día al primer equipo del FC Barcelona, García Pimienta reconoció que "todas las personas tiene que estar preparadas" para subir al primer equipo. En este sentido, "desde el médico al utillero" porque "es una obligación que pueda ayudar".

En cuanto al Barça de Hansi Flick, García Pimienta lo ve "muy parecido al de la temporada pasada". "Jugar con los jugadores jóvenes le da un plus a la plantilla. Es muy difícil ganarlo todo, pero el equipo está preparado", agregó.

Sobre la primera derrota del conjunto azulgrana en la Liga de Campeones ante el PSG, reconoció que el FC Barcelona, "por momentos", fue "superior". "Tuvo ocasiones claras y pierde en el minuto 90. No fue injusta la victoria del PSG, pero el resultado pudo haber sido otro porque el Barça hizo méritos por su juego, tras un grandísimo partido".

García Pimienta, asimismo, valoró la protección del técnico alemán Hansi Flick hacia Lamine Yamal.

"Está rindiendo a un gran nivel. Tiene mucho margen para hacerlo bien o mejor. Seguro que los consejos que le da Hansi Flick es por su bien. Son opiniones constructivas", comentó, en Esports COPE.

"El trabajo que está haciendo con Lamine Yamal es excelente". Y comentó la convocatoria de Luis de la Fuente para los partidos de clasificación para el Mundial 2026 ante Georgia y Bulgaria donde si estará la estrella azulgrana, Lamine Yamal.

"Seguro que el jugador también quiere ir. El seleccionador y el club tienen su función. Hay que hablarlo porque nadie quiere que los futbolistas se lesionen. Si lo ha convocado es que está en perfectas condiciones", concluyó.