La familia de Ciriaco, de 82 años, no cree que su desaparición haya sido voluntaria

Se busca a Ciriaco Alcalá, de 82 años, por el barrio de Buenavista y aledaños al centro de salud de Palomarejos. En "Mediodía Cope Toledo" hemos hablado con su nuera Virginia Corrochano.

Ciriaco salió de su casa ayer lunes poco antes de las ocho de la mañana para hacerse una analítica en el Centro de Salud de Palomarejos y nunca regresó "Nosotros vivimos en Madrid, pero uno de sus hijos, que vive en Toledo nos avisó de que no había vuelto. En un primer momento pensamos que le estarían haciendo alguna prueba debido al cáncer que padece".

"Llevaba un abrigo rojo y una gorra blanca, una vestimenta muy llamativa"

Pero pasaron las horas y Ciriaco no regresaba "sobre las diez de la noche ya pusimos la denuncia en la policía nacional de Toledo y le estamos buscando por todos los sitios, está enfermero y necesita su medicación". Virginia no cree que se haya despistado "es verdad que el último ciclo de quimioterapia no le ha sentado nada bien, junto con las navidades y es que hace un año que falleció mi suegra, estaba pasando un episodio un poco complicado anímicamente pero de ahí a que voluntariamente haya querido desaparecer no lo veo. Es una persona que está perfectamente cabal, que toma sus propias decisiones, muy inteligente, se defiende con las nuevas tecnologías, es muy metódico, salía a pasear, tenía muchos amigos. No creo que haya sido algo voluntario, realmente pensamos que le ha pasado algo".

Cuando desapareció Ciriaco llevaba un abrigo rojo y una gorra blanca "para mi es un dato importante porque casi nadie lleva un abrigo tan llamativo. Si alguien se encuentra a una persona con esas características que le pregunte por favor su nonbre para descartar que no sea él".