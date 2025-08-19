Encuentran inconsciente a un menor de dos años en una piscina de Ugena

Anoche un menor de dos años fue hallado inconsciente en la piscina de una vivienda, poco antes de las 10, situada en la calle León de la localidad. Fuentes del servicio de atención y coordinación de urgencias y emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, señalan que hasta el domicilio se desplazaron agentes de la Guardia Civil y una UVI, que tras atender al menor, tuvo que trasladarlo al hospital universitario de Toledo. Hasta el momento se desconoce el estado en el que se encuentra el menor.

La vigilancia es crucial para evitar estos percances

En estas fechas hay que hacer especial hincapié en la necesidad de estar atentos y vigilando a los menores cuando están bañándose, sobre todo en las piscinas privadas, donde no está la presencia de los socorristas y esa responsabilidad recae sobre los padres o tutores legales de los menores.