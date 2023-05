Emilio Bravo: "agradezco a mis vecinos su apoyo con 3 mayorías absolutas. Estaré a la altura de su confianza"

Hoy ha pasado por nuestro espacio electoral el alcalde de Mora y candidato a la reelección por el PP Emilio Bravo

(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA)









Con ganas e ilusionado y sacando pecho de lo realizado en los últimos 12 años, y también muy agradecido a sus vecinos “ tengo que decir que nunca seré capaz de devolver a mis vecinos todo el cariño que me han dado, nunca nadie en la historia de la democracia ha conseguido tres mayorías absolutas en Mora, y eso es para agradecer. Tengo que estar a la altura de esa confianza que me han dado y creo que lo estoy porque noto en la calle a la gente que está conmigo, está contenta de las cosas que hemos hecho. No siempre gobiernas a gusto de todos, pero estoy muy agradecido al calor y al cariño de mis vecinos”.

"Hace 12 años me encontré un pueblo endeudadado en más de 8 millones de euros"

Nos cuenta que se encontró un pueblo endeudado debiendo más de 8 millones de euros y con 4.000 facturas pendientes y ahora todo ha cambiado “ En algunos casos hasta 3 años sin pagar a los proveedores una situación caótica y que además el pueblo estaba triste. La gente quería un cambio y fue un esfuerzo y que hicimos y como te decía, un agradecimiento a la confianza que depositó en nosotros los hombres y mujeres de Mora. 12 años después han cambiado las cosas. También es cierto que en esta última legislatura ha sido difícil, pero para todos los alcaldes”.

A pesar del parón por culpa de la pandemia y haber tenido que superar las consecuencias del temporal Filomena en apenas seis meses tendrán terminado importantes proyectos como el Pabellón deportivo “ hicimos un pabellón que hicimos con dinero de nuestro del ayuntamiento y tenemos pendiente de poner la goma y la silla. No ha dado tiempo a terminarlo, tenemos el dinero ya con un convenio de Diputación pendiente de hacerlo y de justificarlo. Tenemos unos servicios que queremos hacer en el parque de Las Delicias y no nos ha dato tiempo, pero tenemos el dinero aprobado y se van a terminar en pocos meses”.

"si no llego a un acuerdo con los propietarios de la plaza de toros construiremos una nueva"

Pero sin duda los dos grandes proyectos que quiere llevar a cabo si sigue siendo alcalde son un Centro Cultural “porque en Mora la actividad cultural es muy grandes y queremos dotar de esa sede al grupo de Coros y Danzas de Mora, pero también al resto de asociaciones”. Y el segundo gran proyecto es dotar a Mora de una plaza de toros digna “Mora es un pueblo taurino y hemos tenido una plaza de toros que era privada aunque la sentíamos como nuestra, ahora está muy deteriorada hasta el punto que hemos tenido que celebrar los festejos taurinos de la Fiesta del Olivo en una plaza portátil y yo me niego a que mi pueblo tenga una plaza portátil. Estamos en conversaciones con los propietarios de la actual plaza para quedarnos con esa plaza y si no es posible construiremos una plaza de toros en los terrenos municipales donde habitualmente se pone la plaza portátil”. Una plaza de toros que también serviría para albergar eventos culturales y deportivos.







