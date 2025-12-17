Conchi Cedillo impulsa los servicios sociales con el presupuesto más alto en la historia de la Diputación de Toledo

La presidenta de la Diputación de Toledo, Conchi Cedillo, ha hecho balance del año 2025, un ejercicio que califica como "especialmente fructífero" para la institución. En un programa especial desde el Palacio Provincial, Cedillo ha repasado los principales logros y ha presentado las claves para 2026, destacando una apuesta decidida por los servicios asistenciales y la cooperación con los 204 municipios de la provincia.

Uno de los proyectos más destacados es la creación de una unidad de daño cerebral adquirido, un centro pionero de atención integral para afectados por ictus y otras patologías neurológicas. Con una inversión de más de 10 millones de euros, el centro contará con 40 camas y rehabilitación avanzada. "Para mí, la residencia social asistida es mi debilidad", ha confesado Cedillo, odontóloga de profesión, quien ha subrayado la necesidad de este recurso tras vivir de cerca un caso familiar. "Creíamos que en Toledo había que hacer un proyecto así", ha añadido.

Presupuesto récord y un salvavidas para el empleo

La Diputación ha aprobado para 2026 el presupuesto más alto de su historia, con casi 200 millones de euros. De ellos, más de 62 millones de euros se destinarán a inversiones directas en los ayuntamientos. En su doble rol como presidenta y alcaldesa de Mocejón, Cedillo ha explicado que "si no fuese por las ayudas que vienen de diputación, el presupuesto de un ayuntamiento de 5000 habitantes [...] te da un margen muy pequeño".

Para combatir el desempleo, se ha lanzado el nuevo plan provincial Toledo emplea más, dotado con 9,2 millones de euros. Este programa busca impulsar políticas activas de empleo, especialmente en "las zonas que sufren de mayor despoblación", permitiendo a los consistorios contratar personal para cubrir sus necesidades.

Cuánto tardamos en poder tramitar una subvención"

Al ser preguntada por la principal preocupación de los alcaldes, Cedillo no ha dudado: la burocracia. La presidenta ha señalado que el mayor obstáculo es la lentitud en la gestión de expedientes. "Esa es la mayor preocupación, cuánto tardamos en poder tramitar una subvención", ha afirmado, reflejando el sentir de muchos regidores locales.

La Navidad estalla en los pueblos: tradición y comunidad

Junto a la presidenta, una docena de alcaldes han desgranado sus programas navideños. En Burguillos de Toledo, su alcalde, Sergio Díaz, ha presentado como novedad una "Navidad deportiva" con actividades como futbolines humanos y jumping, sin olvidar el tradicional torneo de mus. Por su parte, Félix Ortega, alcalde de Cobisa, ha destacado el exitoso concurso de migas, una quedada popular con más de 20 años de historia, y un nuevo concurso de decoración de fachadas para "dar luz y alegría a los pueblos".

En Fuensalida, el alcalde José Jaime Alonso ha invitado a todos a las "tradicionales cañas del día 24", un evento con DJs y gastronomía que dinamiza la hostelería local. También ha resaltado la gala de magia solidaria de la fundación Abracadabra, cuyos fondos se destinan a llevar la ilusión a los hospitales. Mientras, en Navahermosa, la alcaldesa Marisol Ortiz ha puesto en valor su tradicional belén viviente, que involucra a todas las asociaciones en la plaza del Ayuntamiento, y unas migas solidarias cuya recaudación se destinará a la lucha contra la esclerosis múltiple.

El deporte también es protagonista en Valmojado, donde el alcalde Jesús López ha organizado "Navidad en movimiento", una actividad para todas las edades que combina el espíritu festivo con el ejercicio físico. En Méntrida, el foco está en las familias, según su alcalde, Alfonso Arriero, con una programación infantil que este año se complementa con un original belén de ganchillo a gran escala elaborado por la asociación de mujeres Amanecer.

Innovación y récords en la Navidad toledana

La propia presidenta y alcaldesa de Mocejón, Conchi Cedillo, ha detallado el programa de su municipio, que incluye un árbol de ganchillo hecho por la asociación de mayores, conciertos como el del Orfeón 3 Culturas, y un animado concurso de adorno de barrios. Pero si hay un municipio que ha llevado el ganchillo a otro nivel es Cazalegas. Su alcalde, Frank Blanco, ha hablado con orgullo del árbol de Navidad de croché más alto del mundo, un récord Guinness que repiten este año con novedades como 1.500 estrellas de nieve y gnomos que decoran su interior visitable.

Vamos a crear una jornada de convivencia entre diferentes tejedoras"

El árbol ha atraído incluso a vecinos de Vilamarchan, el municipio que ostentaba el récord anterior. De esa visita, ha contado el alcalde, ha surgido una bonita iniciativa. "Vamos a crear una jornada de convivencia entre diferentes tejedoras de estos 3 municipios, incluyendo a Cazalegas", ha anunciado Blanco, refiriéndose también a Pájara, otro de los competidores.

La agenda continúa en Bargas, cuyo alcalde, Antonio Pleite, ha descrito una programación intensa con mercadillos, zambomba flamenca, Navilandia y una macrodiscoteca de fin de año. En Madridejos, Francisco López ha destacado el evento Madiejos Canta la Navidad y la gran afluencia de vecinos que regresan en estas fechas, dinamizando la hostelería y la vida social en torno a su gastronomía.

Finalmente, en Torrijos, el alcalde Andrés Martín ha detallado una oferta pensada "para todos los segmentos", que incluye desde un "tardeo de fin de clases" para adolescentes y una excursión a un circuito de karts, hasta el servicio de Finlandia para ayudar en la conciliación familiar durante las vacaciones escolares. La provincia se prepara así para vivir una Navidad llena de actividades, comunidad y tradición.