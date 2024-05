Con 81 años Pere está recorriendo España al son de su habanera: "Muchos kilómetros a las espaldas"

Tiene 81 años y muchos kilómetros recorridos a sus espaldas. Pere Elías es de Reus (Tarragona) y ha compuesto una canción concretamente una habanera a la que ha llamado "Habanera del camino".

Como peregrino ha recorrido muchas veces el Camino de Santiago, y no solo el camino común sino inclusive el Camino portugués, desde el Algarve hasta Santiago de Compostela, ahora Pere nos contaba que camina pero ya no a esa intensidad "todavía camino, pero poco, muy poco, he rebajado muchísimo el listón, porque he recorrido toda la península ibérica, Portugal, inclusive el Camino portugués. He hecho tres veces el camino francés, de Saint-Jean-Pied-de-Port, la Baja Navarra, hasta Finisterre, en Buxia. Y la ruta del norte partiendo de Irún, País Vasco, Cantabria, el Principado de Asturias, Lugo".

El Camino engancha

De una u otra manera, todo aquel peregrino que hace el Camino de Santiago dice que es especial, y quien por primera vez lo hace, engancha para que vuelvas. "No lo sabría explicar porque engancha muchísimo. Es muy internacional esto sí, porque encuentras caminantes por todas partes, por toda la península ibérica. O sea que es un camino muy universal.

Los prejuicios, amigos.

¿Puede una persona de 81 años luchar por lo que cree? Ya lo que creo que sí.



Pere Elías puede con lo que quiera. pic.twitter.com/fvbS5Ltfxx — José Enrique Cabrero (@JeCabrero) April 18, 2024





Hacer el camino con su música

Todas esas vivencias que Pere Elías ha tenido en las varias andadas lo ha querido plasmar en la música. Elías nos contaba que desde pequeño, quedó huérfano de padre a los ocho años y con diez, recorría muchos kilómetros "recorría veinte kilómetros en una tarde, los sábados por la tarde cuando hacíamos fiesta en la escuela, para ver el mar y las barcas. De Reus a Salou hay diez kilómetros y a escondidas de mi madre, pues hacia esa travesura. Luego de mayor, al haber hecho la ruta diversas veces, del Camino Francés, el del Norte, todos los días de la Plata, pensé, podrías escribir una habanera".

Ahí surgió "Habanera del Camino", una canción que ha sido interpretada por muchas corales, en varias lenguas como la valenciana, en lengua gallega, en euskera, y lengua española.

Un pedazo de camino en Toledo

Aquí en Toledo "hay un par de corales que están interesadas en hacer algo con la canción, lo están intentando, a ver si la tesitura de las voces se adapta. Ellos pueden hacer, desde luego, lo que quieran con esa pieza. Es una pieza que la hemos escrito por altruismo, nadie de los colaboradores lo ha hecho por interés lucrativo, o sea, totalmente altruismo, y pueden hacer lo que quieran, si quieren adaptarla y hacer algún retoque fantástico".

Con esta habanera está dando la vuelta a España, ya la ha presentado en Andalucía, en Ávila, Ciudad Real, Albacete o Toledo. El objetivo es que se escuche.