'Beer Festival Toledo': la gran cita de la cerveza y la hostelería que llena de sabor y música la ciudad

Si eres amante de la cerveza, de la buena cerveza, Toledo acoge desde este viernes y hasta el domingo la segunda edición del Beer Festival, una cita organizada por la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo (AHT) junto a Cerveza LA SAGRA y que busca consolidarse como referente cervecero en Castilla-La Mancha.

El presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Toledo (AHT), Tomás Palencia, inauguraba la tarde de este viernes oficialmente el evento junto a representantes de Cerveza LA SAGRA, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo.

Durante su intervención, Tomás Palencia destacó que “este festival nace para quedarse en el calendario de la provincia. La hostelería vuelve a ser protagonista en Toledo, ofreciendo propuestas en formato tapa, que ponen en valor a nuestros establecimientos”.

Desde el Ayuntamiento de Toledo, el concejal de Juventud, José Vicente García, resaltó “el esfuerzo de la AHT por traer a nuestra ciudad esta feria de la cerveza, junto a la colaboración del Ayuntamiento”.

Asimismo, la directora general de Turismo de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández Samper, subrayó la importancia de esta iniciativa: “Este tipo de eventos dinamizan la economía, generan riqueza y ponen de manifiesto el buen momento que atraviesa el sector turístico y gastronómico de Castilla-La Mancha”.

Programación musical y ambiente festivo

El Beer Festival Toledo ofrece un completo cartel musical para acompañar la degustación de cervezas y tapas.

Viernes : actuación de Silver Pistol (rock clásico).

: actuación de Silver Pistol (rock clásico). Sábado : Ángel Rostaing & The Phonemes (pop-rock alternativo) a las 20:00 horas.

: Ángel Rostaing & The Phonemes (pop-rock alternativo) a las 20:00 horas. Domingo: Quicklime (indie) a las 20:00 horas y, a las 13:00 horas, el cantautor Antonio López con un repertorio indie-pop intimista.

Los horarios de apertura son: sábado de 12:00 a 01:00 horas y domingo de 12:00 a 23:00 horas.

El festival combina la cerveza con una propuesta gastronómica variada de establecimientos de la provincia, como La Madriguera, Makai Toledo y Chiringuito El Mesón. Entre las tapas destacan la hamburguesa de ciervo con queso de cabra, las gachas manchegas con torreznitos, el pulled pork en pan brezel, las carrilladas ibéricas en brioche y una cuidada selección de postres como tartas de queso o bollotorrijas con helado artesano.