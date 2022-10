El arzobispo de Toledo pide a los feligreses "no bajar la guardia" y apoyar a las misiones

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha pedido a los feligreses de su provincia eclesiástica "no bajar la guardia" por la crisis económica y seguir contribuyendo al mantenimiento de las misiones.

"No debemos bajar la guardia. Debemos colaborar económicamente. Qué no esté en crisis nuestro bolsillo, nuestra solidaridad con los más necesitados, nuestro deseo de evangelizar", ha reclamado el Primado toledano durante la presentación de la Jornada del Domund, que se celebrará el domingo 23 de octubre.

Acompañado del delegado de Misiones de la Archidiócesis de Toledo, José Carlos Arellano, Francisco Cerro Chaves ha puesto en valor la labor de los misioneros, que además de dar la vida eterna, "dan todo lo que conlleva Jesucristo: cultura, transformación del mundo, sanidad, derechos humanos y una vida más digna. Tenemos que luchar para que lo hombres vivan la doctrina social de la Iglesia que es tan rica".

"La Iglesia ahí está con los más pobres y necesitados. Siempre que ha viajado a esos lugares no he visto quizá otras realidades que hablan mucho, pero sí que he visto a la Iglesia, que a base de misioneros y religiosos están ahí dando la cara", ha reivindicado.

Por ello, y tras asegurar que las misiones no están en crisis porque se han mantenido con mucho esfuerzo, ha insistido en que "la llamada a ser testigos del amor de Jesús" tiene que llevar a los fieles a ser "muy generosos".

Con motivo del Domund, que este año se celebra bajo el lema 'Seréis mis testigos', las actividades previstas arrancarán el miércoles 19, con una mesa informativa instalada de 10:00 a 13:00 horas en la calle Arco de Palacio de Toledo.

El viernes 21, a partir de las 20:00 horas, tendrá lugar una Vigilia Misionera, en la parroquia 'San Juan Bautista' de Fuensalida, presidida por el obispo auxiliar, Francisco César García Magán.

Ese mismo día, pero a partir e las 19:30 horas y en Talavera de la Reina, se presentará el libro 'La cortina de bambú', del padre Daniel Ruiz, misionero colombiano durante 26 años en China.

Mientras, la eucaristía de la Jornada del Domund tendrá lugar el domingo 23, en la basílica de Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, presidida por el arzobispo. Le seguirán los ejercicios espirituales dirigidos por el padre Christopher Hartley, que tendrán lugar en la Casa de la Iglesia de Talavera de la Reina, de 28 al 30 de octubre.

El programa lo cierra la Carrera Virtual por el Domund, cuyas inscripciones podrán realizarse hasta el 26 de octubre, con la que se pretende dar a conocer a los más de 10.000 misioneros españoles.

De esos 10.000 misioneros, 112 son de la Archidiócesis de Toledo, de los que once están en África, 80 en América, ocho en Asia y trece en Europa.