Tras diez días en huelga de hambre y pasando frío, acampado al lado de la Colegiata del Santísimo Sacramento de Torrijos, el hostelero torrijeño, Alfonso Beltrán, ha abandonado hoy mismo su ayuno voluntario alentado por la visita del presidente nacional de hostelería y el presidente de la hostelería de Toledo.

En "Herrera en COPE CLM" hablamos con Alfonso justo en el preciso momento en el que acaba de salir de visitar al médico "Me encuentro regular, tengo la tensión muy alta y vengo del centro médico donde me han suministrado unas pastillas para ver si me la regulan y ahora tengo que volver para poderme irme a casa tranquilo".

"El cementerio está lleno de valientes y yo ya he hecho mi trabajo"

Este fin de semana, muchos de sus vecinos le han animado a abandonar la huelga de hambre. Pero ha sido la visita de José Luis Yzuel (Pte de hostelería de España), junto con el vicepresidente de la Federación, Alfonso Silva y el pte de Toledo, Tomás Palencia quién finalmente le han convencido "Han hecho un manifiesto con todos los presidentes de todas las provincias pidiendome por favor que lo dejara porque dicen que la vida ya está llena de mártires y yo digo también que el cementerio está lleno de valientes. Yo creo que ya mi trabajo le he hecho y le he dicho que le traspaso todo el poder mediático que hemos tenido. Y es que no me podía imaginar que íbamos a tener tanta repercusión. Y ahora a seguir trabajando a ver si ya de una puñetera vez nos hacen caso los políticos".

"En Torrijos no nos dejan abrir los bares, pero nos dejan salir y entrar. Creía que eran las personas las que contagiaban y no los ladrillos. Los vecinos han salido a comer a otros municipios"

Hay que recordar que los hosteleros de toda la región pudieron abrir sus establecimientos desde el pasado viernes 12 de febrero, mientras que en Torrijos, Fuensalida y Casarrubios siguen con las restricciones reforzadas de nivel 3 " Es curioso, se puede salir y entrar de los municipios, pero no nos dejan abrir. Así que todos los vecinos, aprovechando el buen tiempo, salían a comer y tomar algo a Toledo y otros pueblos de la comarca. Pero claro se supone que quiénes transmiten el coronavirus son las personas y no los locales. Esto es una verguenza ".

"Deberíamos saber antes del sábado si podemos abrir. Para prepararnos"

Por otra parte le pide al gobierno regional que adelanten el Consejo de Gobierno extraordinario del sábado donde decidirán si flexibilizan las medidas, incluidas las restricciones de Torrijos, Fuensalida y Casarrubios para poder preparar los locales después de más de un mes cerrados "Es una barbaridad. Con unas hora de anticipio no podemos preparar el restaurante, que llevamos mucho tiempo cerrados".

En apenas un mes, Alfonso ha pasado por algunos de los momentos más duros de su vida. En enero se contagió de coronavirus "lo peor era la soledad y unos dolores impresionantes de cabeza, es como si me hubieran metido un taladro". Y en su "acampada" voluntaria ha sufrido la dureza de la climatología "Ha llovido mucho, con días con mucho aire y frío. He soportado 3 grados en la tienda de campaña. Pero la cabeza la tenía bien puesta y sabía donde quería llegar".

Se despide de nosotros Beltrán pensando en comerse un buen cocido con su pringá, aunque lo que le espera en las primeras horas es un humilde puré.