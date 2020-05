Los ayuntamientos están dando todo un ejemplo de solidaridad y organización. Desde el primer momento se han hecho cargo de la protección sanitaria y económica de sus vecinos. Hoy hablamos con Santi Vera,alcalde de Fuensalida y vocal nacional de la Comisión de Consumo y Comercio de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias : " Tenemos ánimos para salir adelante, nuestro comercio está preparándose para ponerse en funcionamiento y desde el ayuntamiento vamos a tomar medidas importantes como cofinanciar proyectos digitales sobre comercio on-line tanto de la localidad como de la comarca y en Fuensalida estamos trabajando en este proyecto e incluso co-financiar la compra de materiales de protección para que la gente pueda venir a comprar calzado, ropa o a la hostelería con total seguridad".

"Quise comprobar el trabajo que hacen en Protección Civil y llevé comida, medicamentos e incluso oxígeno a personas mayores. Terminé impactado"

Santi Vera nos cuenta como en muchas ocasiones los alcaldes se "arremangan" para no solo solucionar los problemas desde el ayuntamiento, sino en esta ocasión, vistiendo el traje de voluntario de Protección Civil: "Quise comprobar lo que hacen a diario y me dejaron sin palabras... lo que están haciendo los voluntarios de Protección Civil de Fuensalida y lo hago extensible a toda España es increible. En una mañana hice lo que mi jefe del cuerpo me indicó. Hacer la compra a las personas mayores, o acercarme a un domicilio a poner a una pesona el oxígeno, llevar comidas a los niños y poder charlar con las familias con dificultades. Fué algo que me impactó muchísimo. Los voluntarios salen de su casa, de manera altruista, sin pagarles nada, son personas que les han hecho un erte y que llevan casi 60 días dedicándose a cuidar a los demás. Sinceramente cuando yo terminé mi mañana de voluntario, acabé con un fuerte dolor en la cara por haber llevado todo el día la mascarilla puesta y muy impactado y quiero hacer públicamente un reconocimiento para todos los voluntarios de Protección Civil de España y particularmente a los de Fuensalida".