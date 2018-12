Asaja augura una buena campaña de aceituna

Tiempo de lectura: 3



La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) augura una buena cosecha de la aceituna en Castilla-La Mancha, tanto en precio como en cantidad, a pesar de que la región aún no se haya dotado de la 'Guía Conduce' que, en funcionamiento ya en otras regiones, ordena la circulación, recepción y venta de productos en las campañas agrarias.

Así lo ha indicado el secretario de Asaja en Ciudad Real, Florencio Rodríguez, que ha vuelto a exigir la puesta en marcha de la referida 'Guía Conduce' que garantizaría acabar los robos en el campo y la trazabilidad de los productos.

Y es que aunque Rodríguez ha puesto en valor el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la defensa del campo, se ha lamentado de la falta de efectivos suficientes para acabar con los robos en el campo.

Respecto a la campaña de la aceituna, ha indicado que ya ha empezado en muchos rincones de la región, aunque ha dicho que las que están llegando a las almazaras presentan un rendimiento inferior a las expectativas, por lo que hay muchos productores que están esperando a que aumente ese rendimiento.

"Según pasen los días el rendimiento será mayor. Si no se desvía por el clima, habrá una recolección buena y positiva", ha dicho Rodríguez, que ha explicado que a nivel internacional el mercado está firme y aunque el precio tuviese una mínima fluctuación, los precios serán "estables y positivos" para el sector.

LECHE DE OVEJA

En otro orden de cosas, preguntado por la situación de la leche de oveja, el secretario regional de Asaja, José María Fresneda, ha denunciado que mientras el foco se centra en el queso de oveja, el gran problema lo presenta el sector lácteo de esta especie por culpa de las grandes industrias.

Y es que, según Fresneda, el fraude se da en la elaboración del queso de mezcla cuando los porcentajes de leche de vaca, oveja y cabra declarados en la etiqueta no son los que realmente se han empleado en la elaboración, pues se añade un porcentaje importante de proteína y suero lácteo, y, por tanto, la demanda de leche de ovino y caprino es inferior y los precios se desestabilizan.

"La leche de oveja se va por eso al pairo, porque al reducirse su uso en la elaboración de estos quesos la industria deja de comprarla al ganadero. Eso tiene mala solución, pues pasa por eliminar parte de la cabaña ganadera o alimentar menos el ganado", se ha quejado el responsable de Asaja, que también ha criticado que la preocupación del consejero sea que "no hay queso manchego en los lineales de las tiendas".

PRODUCIR LO QUE SE VA A VENDER

De su lado, el presidente de Asaja Castilla-La Mancha, Fernando Villena, ha lamentado que a pesar de que la campaña de la vendimia de este año ha sido mejor que la del anterior, los productores van a percibir menos ingresos "porque los nubarrones que tiene encima este año el sector vitivinícola son serios y va a ser complicado".

"¿Cuándo se nos va a abrir la mente y vamos a producir lo que somos capaces de vender?", se ha preguntado Villena, que ha incidido en la necesidad de que la producción se ajuste al consumo. Por ello, ha exigido al Gobierno regional que "ordene y no anuncie tantas cosas".

Dicho esto, ha defendido que el anuncio del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, de implantar un determinado rendimiento por hectárea se queda "cojo", pues no explicó "qué hacer con esos rendimientos en caso de sobrepasarlos".

"Hay que saber para qué va a valer lo que se ha almacenado. El anuncio era bonito pero falla. No da resultado hacer ferias en Amsterdam --en alusión a la World Bulk Wine Exhibition-- que lo único que hace es abrir puertas a otros países como Australia que no estaba en Europa metido, pero no mejora las ventas", ha concluido.

