Los mayores residentes en el centro Virgen del Prado de Talavera "no cenaron el domingo en señal de protesta"

Vox Talavera “considera de máxima gravedad que el sábado se trasladasen enfermos de Covid19 a la residencia de la 3ª edad Virgen del Prado, aunque se les instalase en una planta diferente. La realidad es que tanto residentes como trabajadores todavía no están vacunados. “Se les ha privado de visitas de familiares durante meses y ahora les ingresan enfermos de Covid en el mismo edificio, es temerario e inaudito, están poniendo en riesgo la salud de los mayores y de los propios trabajadores”.

Desde diciembre "las únicas visitas de familiares a los residentes se han realizado desde la calle, guardando las distancias y ahora han pretendido ingresarles positivos de covid19 en la quinta planta del mismo edificio, compartiendo accesos, cocina, lavandería y personal.

Desde VOX Talavera, “exigimos explicaciones al Sr. Emiliano García Page y al Consejero de Sanidad por derivar enfermos de Covid-19 del Hospital a la Residencia de la 3ª edad Virgen del Prado. Ambos deben explicar quién tomo la decisión y cuáles fueron las razones, cuando un día antes el consejero Jesús Fernández Sanz afirmaba que había 5.257 camas disponibles en los hospitales de la región y 462 de uci disponibles. Son responsables de poner en riesgo la salud de trabajadores y residentes, ambos deben dar explicaciones y asumir responsabilidades”.

Asegura también que "sino es porque nos movilizamos dando la posibilidad de hoteles y los propios residentes no cenaron en la noche del domingo en SEÑAL DE PROTESTA, el ingreso de positivos covid se habría producido. Los hechos demuestran que las cifras no son reales y que las decisiones de traslados de enfermos positivos de Covid19 del hospital a residencias no debían ser ni siquiera una opción. Ante tan dramática situación, desde VOX Talavera exigimos :

1.- que dejen de trasladar enfermos de covid19 a las residencias y se habiliten hoteles medicalizados.

2.- que se habiliten hoteles con personal especializado para atender a los enfermos menos graves.

3.- que se ponga a disposición habitaciones de hoteles para contagiados en cuarentena.

4.- que se realicen pruebas PCR a las personas que hayan cumplido cuarentena, antes de salir a la calle, para comprobar que son negativos".

"Los propietarios de los hoteles ya los pusieron a disposición de las autoridades sanitarias para medicalizarlos, atender enfermos de Covid19, cuarentenas y utilización del personal sanitario. Además están cerrados y supondría una ayuda al sector hostelero".

“Nos preguntamos, ¿cómo es posible que en Canarias alojen más de 15.000 inmigrantes ilegales en hoteles y no se pongan a disposición de enfermos de Covid19 hoteles de su propia ciudad para ser atendidos adecuadamente? También se podrían acondicionar hospitales de campaña en el Ferial o en Polideportivos, pero consideramos que podría ser más costoso, mayor dificultad de climatizar y se tardaría más tiempo en su acondicionamiento. VOX plantea que es urgente poner a disposición de enfermos de covid19 hoteles de la ciudad, dotarlos de personal y no trasladarlos a residencias de mayores como están haciendo”.

El portavoz de VOX, David Moreno recuerda que “VOX Talavera viene exigiendo mediante mociones aprobadas en el pleno desde noviembre de 2019 y escritos registrados en la Consejería de Sanidad las necesidades sanitarias de Talavera como la apertura del segundo Punto de Atención Continuada en el centro de salud Río Tajo-la Solana, el aumento del número de camas en el Hospital y una segunda UVI móvil para la extensa comarca de Talavera".

"La previsión de continuar aumentando las cifras hacen urgente y prioritario la puesta en funcionamiento de estos compromisos sin cumplir del Sr. Page con el Area Sanitaria de Talavera. Por tanto volvemos a Exigir a la Junta: la Segunda UVI móvil y la apertura del segundo Punto de Atención Continuada para la atención de enfermos de Covid19".

Por último, David Moreno “insta a la Alcaldesa a actuar, afirmando que volvemos a echar en falta la defensa que debería hacer la Alcaldesa Tita García o sus Tenientes Alcaldes de los intereses y necesidades de los talaveranos. Si está en contra del traslado de pacientes del hospital a la Residencia de Mayores Virgen del Prado, deberían haberse opuesto y protestado ante la Junta. Desde VOX pedimos a la Alcaldesa y a su equipo de Gobierno que apoyen la Propuesta de medicalizar hoteles de la ciudad y su puesta a disposición para enfermos de Covid19 en cuarentena o en recuperación. Es el momento de actuar y poner soluciones en representación de los talaveranos en lugar de evadir responsabilidades o ponerse de perfil”.