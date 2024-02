Una sanitaria de Talavera canta a los pacientes oncológicos cada día: “Un intubado empezó a mover sus brazos”

Visitar un hospital, en la mayoría de los casos, no es agradable. Citas médicas, análisis, pruebas... y en peores casos, recibir algún tratamiento que lucha contra una enfermedad. Quizás si esa visita la hacen más amena, no tendríamos que ir tan nerviosos o preocupados.

La historia de Rus es ejemplo de ello. Se llama Rus Martínez Duque, es de Talavera de la Reina y es sanitaria en el Laboratorio de Microbiología del Hospital Nuestra Señora del Prado de la Ciudad de la Cerámica.

Todos sabemos lo saturados que están nuestros sanitarios en muchas ocasiones, largas horas de turno y una carga de trabajo que, a veces, se hace insostenible. Rus aporta, cada día, un ratito de distracción y lo hace en su descanso a media mañana. Podría tomar un café, o charlar con otras compañeras, pero aprovecha esa media hora para cantarles a las personas que están en la sala de espera de oncología de este hospital.

Cantante, saetera y sanitaria

Rus canta desde muy chiquitina, integrante de un grupo de jotas en Talavera y amante de la Semana Santa, por ello le canta saetas a todas las imágenes de Talavera. ¿Cómo se ha animado a cantarles a los pacientes? Rus nos contaba a COPE que "es algo que yo tenía de hace mucho tiempo pendiente. Lo que pasa es que nos pilló la pandemia. Hablé con gente del hospital para ver si lo podía hacer un poco oficial y decidí empezar un proyecto hace un año. Dije, ¿cómo puedo darlo al paciente? Y dije, pues vamos a probar a hacerlo así".

Muy emocionante. Rus llegó un día con un altavoz y su micrófono a la sala de espera donde están los pacientes poniéndose la quimio, "ver a los pacientes como están tranquilos, con mi voz y mi música, recibiendo el tratamiento y muy agradecidos porque, ese momento que tengo de tiempo libre, se lo dedico para ellos con ese fin, para que se olviden por un momento lo que están pasando".

Vídeo





De oncología a la UVI

El pasado mes de diciembre también empezó a cantar en la UVI "especial, no lo siguiente, porque un paciente que estaba intubado empezó a mover sus brazos. Bueno, es que me emociono porque fue muy especial ver a los compañeros, cómo veían al paciente, cómo movía sus brazos al compás de la música. No he vuelto a... Voy a tranquilizarme un poquito". Rus ha tenido que dejar de cantar en la UVI por la emoción que sintió, pero asegura que "voy a volver ahora estos días, ahora que la cosa con el tema de la gripe ha bajado un poquito".

Canciones para todas las edades

Rus empieza todos los días con la misma canción 'Mi música es tu voz', una canción de Operación Triunfo de hace muchos años, pero es que la letra dice muchas cosas. "Mi música es vuestra voz, les digo yo", decía Rus, que sigue con "pasodobles, Mecano, Vanessa Martín, India Martínez, Rocío Jurado, puedo cantarles de todo. Tengo pacientes que han llegado a cantar conmigo, pacientes que se levantan y ponerse a bailar. Me acuerdo una chica joven de unos 50 años, con una señora mayor, las dos, con su quimio bailando. Bueno, eso es maravilloso".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Me siento plena. Soy una persona muy llorona y muy sentimental. He tenido compañeras que han bajado a verme y no han podido, se han tenido que ir. Pero mi sonrisa no les falta. Mi sonrisa va por bandera. Cuando acabo me siento plena y con ganas de volver", plena Rus y los pacientes y familiares que contentos terminan su tratamiento.

Está talaverana ya es reconocida por muchos vecinos, nos contaba que un día "un chico en el supermercado, estaba yo comprando y me paró para darme las gracias por hacer feliz a su madre. Lo que tú estás haciendo, eso vale millones".