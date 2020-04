Se llama Javier Arnanz es de Talavera de la Reina y las muertes de personas, especialmente mayores, solas en los hospitales y las residencias debido al Covid-19 le han conmovido. Es compositor de música, cuando su trabajo se lo permite, y ahora debido al confinamiento se ha dedicado de lleno a la que es su gran pasión.

Nos cuenta que estos días estaba preparando la banda sonora original (BSO) de un documental pero no se le iba de la cabeza la situación por la que han pasado estas personas “en ese momento tan duro de la muerte, pobre gente, pobre familia, sin un adiós, sin una despedida”.

Así salió “Réquiem sin adiós” porque “la verdad es que lo que está pasando, a mí por lo menos, me ha calado mucho y me ha hecho pensar, meditar, me afecta” ha añadido.

Javier Arnanz ha comentado que está dedicado sobre todo a los mayores “porque han sido los más afectados por la pandemia y sobre todo a ese grupo de gente, que todavía te duele más, que se han tenido que enfrentar solos a ese momento tan duro de la muerte, sin compañía, sin su familia, sin que nadie les diera un poco de aliento o simplemente la mano, partieron sin poder despedirse, es muy triste”.

Es la primera vez que hace un réquiem “nunca me he dedicado a componer este tipo de música, pero ahora me venía a la cabeza una y otra vez”

Arnanz cuenta en su haber nada menos que con la Medalla de Oro de los Global Music Awards al mejor compositor por la banda sonora del documental de naturaleza “Barbacana, la huella del lobo” del director y biólogo Arturo Menor, con el que ha trabajado en varias ocasiones.

En la actualidad trabaja en la banda sonora de un documental de Jesús García sobre la Virgen de Medjugore, documental en el probablemente también aparezca este "Réquien sin adiós".

Escucha la entrevista completa a Javier Arnanz