Por todo lo alto regresaron los Premios COPE Talavera. Una undécima edición, tras el parón de dos años por la pandemia, que recibió el respaldo contundente de la sociedad talaverana.

Una gala de entrega de premios a la que asistieron más de doscientos invitados entre instituciones, asociaciones, empresarios, profesionales de muy diversas áreas y autoridades. “Una enorme alegría podernos reencontrar después de este tiempo” comenta la organización, “después de tanto miedo, tanta incertidumbre pero también de tanta solidaridad, de tantos y tantos gestos de humanidad y ternura”.

Por eso, antes de comenzar la entrega de premios, que se llevó a cabo en el Complejo LA HACIENDA, COPE Talavera hizo entrega de un reconocimiento a ciudadanos que, durante el confinamiento de la pandemia de Covid, se pusieron a trabajar por la sociedad, a título particular o profesional, de muy diversas maneras. Elegidos, como representantes de miles de ciudadanos que también lo hicieron, “porque arrimasteis el hombro y colaborasteis de manera desinteresada o estuvisteis al pie del cañón en vuestro trabajo y en vuestras familias para darlo todo en unos momentos tan complejos y terribles”.

Reconocimientos en cerámica que entregaron el patrocinador oficial de la gala, Carlos Viñarás, gerente del grupo Viñarás Toledo, y el Director de Emisoras de la Cadena COPE, Javier Castro.

Carticatura de los seis grandes, realizada por Javi Salado





El grupo Viñarás Toledo cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector del automóvil. Es concesionario y servicio oficial de marcas como Peugeot y Volvo en Toledo e Illescas y Kia en Talavera. Además de su sección off-road con Teomotos que cuenta con Polaris, Yamaha y Segway. Es líder en servicios de automoción a nivel Nacional. Tiene más de 150 empleados y contribuye a la prosperidad económica de la provincia de Toledo.

El primero en recoger su galardón fue Eduardo de Frutos, de Kalos Medicina Estética, médico que no dudó en dejar la tranquilidad del confinamiento tras tener que cerrar su clínica privada, para ponerse a las órdenes de la autoridad sanitaria del SESCAM en el Hospital Nuestra Señora del Prado, sin elegir ni saber el puesto que le iba a corresponder…

Raquel Iglesias, enfermera de la planta de neumología del hospital, en el mismo epicentro de la crisis Covid, con un virus mortal en expansión. Alejada durante tres meses de su familia, entregada a su trabajo en unas condiciones extremas. Fue nexo de unión de aquellos que se despedían solos y de sus familias a través de mensajes y videollamadas y grandes dosis de humanidad.

Víctor Sánchez Trimiño. Capellán del Hospital Nuestra Señora del Prado. Por su labor de acompañamiento y consuelo a las víctimas del coronavirus que se encontraban solas, en los momentos finales de la vida pero también de apoyo al resto de enfermos y a los propios sanitarios. Víctor Sánchez no pudo estar en la gala por dar positivo en Covid.

Diego Hernández que organizó durante el confinamiento una red de distribución de compras para las personas mayores, del súper, de la farmacia o llevar al hospital lo que pedían las familias. Participaron hasta 30 personas con sus propios coches, su tiempo y en muchas ocasiones sus recursos.

Celia y Esperanza. Vecinas. Una cortaba y otra cosía las mascarillas. Desinteresadamente. Ni siquiera se veían a pesar de estar puerta con puerta; dejaban las bolsas en el rellano y llamaban al timbre sin esperar siquiera a que la otra abriera. Nadie se lo pidió. Les movió el corazón. Cosieron miles de mascarillas para vecinos, familias, y organizaciones como Cáritas.

Juan Francisco padre (JUADRE) y a Juan Francisco Hijo. Sufrieron, como tantas familias con hijos con discapacidad, la incomprensión de quienes les gritaban desde las ventanas cuando salían a la calle a pasear por necesidad. Ni siquiera respetaban los lazos azules que les identificaban. Tiempos muy duros que JUADRE contó con detalle en redes sociales y nos enseñó el significado de la solidaridad y la empatía.

Agricultores, imprescindibles durante el confinamiento y la crisis Covid. Pero además, Ricardo Romero y sus compañeros compraron lejías y otros productos y fumigaron y desinfectaron calles, instalaciones, plazas, residencias de mayores e incluso el cuartel de la guardia civil con su propia maquinaria agrícola. Ricardo, Mario, Gustavo y Francisco.

Los que llamaron “los CHICOS del 3 D”. Jóvenes que descubrieron lo mucho que podían hacer con sus máquinas fabricando pantallas protectoras, homologadas por Sanidad, que se llevaron a Hospitales, centros de salud, residencias de mayores y muchas otras instalaciones de la provincia y de otras zonas de España. Estuvieron las primeras 48 horas prácticamente sin dormir. Hicieron adaptadores para respiradores que salvaron muchas vidas. Aarón, Javier, Roberto, José, Miguel, Alfonso y Rubén.

TATY Express. Alberto puso su empresa y su reparto a disposición de cualquiera. Desde las 7 de la mañana de cada día rodando por la ciudad. Llevó infinidad de productos al hospital y canalizó las ayudas de mucha gente como los chicos del 3-D. Por cuestiones laborales no pudo asistir. Pero se le envió un gran aplauso por su dedicación, que él mismo asegura que “volvería a hacer mil veces”.

Benjamín Nava. Como otros muchos músicos, Beatriz Gutiérrez, León Martínez, y tantos y tantos, dedicó sus tardes a entretener y deleitar a sus vecinos, tocando desde el balcón y las redes sociales, “haciendo que con su violín, nos olvidáramos por un rato de lo que estábamos pasando”.

A continuación se procedió a la entrega de los Premios COPE Talavera 2022. Galardones realizados por Centro Cerámico Talavera que representa la “C” del logo de COPE.

El primero fue el Premio COPE de la CULTURA que recayó en el artista multidisciplinar e investigador KARLOS GIL. Un 'fuera de serie´. Doctor cum laude en Bellas Artes por la UCM con 32 años, que ha mostrado su trabajo de forma individual y colectiva en capitales internacionales como Nueva York, París, Berlín, Seúl, Moscú, Lisboa o Madrid.

Se define como un artista que “a veces escribe, a veces comisaría, a veces investiga y a veces compone música pero que, generalmente, se siente más cómodo diseñando objetos, espacios y significados dentro del contexto del arte contemporáneo”.

Un premio patrocinado por MAX COLOR. Empresa familiar de pinturas y decoración, que apoya también el arte. Más de 40 años al servicio de Talavera y la comarca. Tres generaciones dedicadas a satisfacer las necesidades de hogares y profesionales. Su seña de identidad es la fabricación de pinturas.

La entrada en erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma nos sobrecogió en la misma medida que nos deslumbró, nos pegó a las pantallas. Y allí descubrimos a un paisano trabajando para el Instituto Geográfico Nacional: RUBÉN LÓPEZ, vulcanólogo. Por ello, ha recibido el Premio COPE Talavera a la PROYECCIÓN NACIONAL de la ciudad y de una manera de hacer.

Rubén López “nos ha enseñado que tenemos que ser como el pino canario, resistente a las adversidades, que no pueda con nosotros ni la lava”. Nos contó las detonaciones, las coladas, la destrucción que dejaban a su paso. Fue divulgador de aquella situación sobrevenida en televisiones y en redes con imágenes, vídeos y comentarios detallados de los acontecimientos.

Este premio está patrocinado por Centro Médico de Diagnóstico Talavera. Fundado en 1992 como un centro integral de diagnóstico por imagen, cuenta con la última tecnología en radiología convencional. Recientemente ha incorporado la nueva unidad de la mujer con los últimos avances diagnósticos y la mejor atención integral. Todo su equipo está en continua formación para ofrecer el mejor servicio tanto médico-técnico como humano.

Nuestro siguiente premiado: el Comité Organizador de los actos del Bicentenario del Cristo de Chozas, que está formado por el Ayuntamiento de Calera y Chozas, la Parroquia y la Hermandad del Cristo de Chozas. Premio COPE Talavera a la IDENTIDAD COMARCAL.

Calera y Chozas eran municipios independientes pero siempre estuvieron muy unidos. Tras la Guerra de la Independencia, Chozas quedó reducido a unas pocas casas que acabarían siendo abandonadas. El último en salir de Chozas hacia Calera, fue su Cristo. En septiembre de 2022 se cumplirán 200 años. Una tradición que se celebra con sentimiento y arraigo en el municipio de Calera.

El patrocinio es de la organización agraria ASAJA cuya principal finalidad es la representación y defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos profesionales. Le preocupa el relevo generacional y el papel de la mujer. Por ello, ASAJA ha creado recientemente dos sectoriales ASAJA Joven y ASAJA Mujeres.

El Premio COPE de Tecnología tenía un claro destinatario: Aeternum Games Studios creadores del videojuego AETERNA NOCTIS. Un juego cien por cien talaverano que es referencia internacional en el mundo del 2D estilo metroidvania; dibujado a mano, es un viaje épico a través de 16 áreas conectadas. Muy visual. La lucha entre el rey de la oscuridad y la Reina de la Luz.

Premio patrocinado por GELOVISION, empresa familiar con más de 30 años en el sector de la óptica y la salud visual. Completa su servicio con la audiología y la salud auditiva. Gelovisión afronta con ilusión y en continua expansión. Profesionalidad con cercanía, experiencia y últimas tecnologías: esto es Gelovisión.

Ya en la recta final de la gala se entregaron los reconocimientos “ESPECIALES COPE” a 5 personajes y una iniciativa que, a pesar de haber sido premiados en su día por esta emisora, han seguido cosechando éxito tras éxito. Recibieron una genial caricatura de todos ellos, realizada por el viñetista Javier Salado, impresa en material “dibond” de aluminio.

SANDRA SÁNCHEZ. Ha conseguido todo lo conseguible y más, porque ha sido nombrada la mejor karateka de los todos los tiempos; campeona de España y Europa en varias ocasiones, campeona del mundo y medalla olímpica en las primeras olimpiadas en las que se incluía el kárate como disciplina y quién sabe si las últimas. “Y encima en Japón. Sueño sobre sueños. Es imparable. Y sin perder nunca la sonrisa. No pierde tampoco ocasión para apoyar causas solidarias. Gracias Sandra”.

PACO CUBELOS. Es el menor de una saga de campeones piragüistas y de una familia muy querida en Talavera.

Cubelos, doble diploma olímpico, doble subcampeón del Mundo, campeón de Europa y de España, ha ganado el título nacional de la Copa de España 2022 y acaba de donar su premio ADMIRAL a Madre de la Esperanza. Pero también es un defensor de la ciudad que le vio nacer y de su río, el Tajo.

Premio patrocinado por Autoescuela Tajo…creando y formando conductores desde 1978, con los mejores medios humanos, tecnológicos y la mejor flota de vehículos. Ofrece formación en transporte y logística, administración, marketing, agricultura o manejo de maquinaria. Trabaja en formación y reinserción de desempleados, en garantía juvenil o en riesgo de exclusión social. Es pionera en formación dual.

FERNANDO ALARZA es Triatleta Profesional – Juegos olímpicos de Rio 2016 / Tokio 2021, cuenta con un gran palmarés en las pruebas mundiales de triatlón. Al igual que los deportistas anteriores es un ejemplo para los pequeños y grandes deportistas, un gran defensor de Talavera y de sus reivindicaciones y muy solidario. En pandemia puso en marcha el reto solidario “cien kilómetros, mil vidas” cuya recaudación fue donada para la fabricación de material sanitario.

Premio patrocinado por RIEGO TÉCNICA. Creada en 1970, fue la primera empresa de riegos en Talavera. Son especialistas en instalaciones y sistemas de riego, además son agricultores, conocen perfectamente el campo, por eso dan el mejor servicio. Diseñan y mantienen explotaciones y hacen proyectos integrales siempre con las últimas tecnologías.

TIERRAS DE CERAMICA consiguió la primera gran alegría que ha tenido Talavera en esta etapa de crisis sobre crisis. Un grupo de entusiastas y amantes de la cerámica que lucharon por lo que pocos creyeron, que la cerámica de Talavera y Puente pudiera ser reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¡Lo consiguieron!

Premio patrocinado por GCO obras y construcciones fue fundada en 2013 por Miguel García y César Moreno. Está formada por profesionales altamente cualificados del sector de la construcción, así como especialistas en instalaciones y arquitectura. Realizan trabajos como edificaciones residenciales, obra civil, naves industriales, reformas o mantenimiento. Su objetivo satisfacer las necesidades de sus clientes.

TOMÁS ALIA es un diseñador reconocido y muy premiado en el ámbito nacional e internacional. Le llaman el arquitecto de la Luz, es el director del estudio CARAMBA.

Miembro fundador de la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios, colaboradora del Ministerio de Cultura, para localizar la maestría artesana unida a la excelencia. Ha diseñado el espacio de Castilla-La Mancha en Casa Decor.

Tomás Alía es embajador de muchas cosas: de la Fundación Michelangelo, de los bordados de Lagartera, de la cerámica de Talavera y Puente pero sobre todo del cariño de esta tierra, la elegancia y el amor por las cosas buenas, heredados de su madre, Pepita Alía.

El patrocinador de este premio es COFARTA COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA, S.L., única empresa que ha conseguido transformarse en S.L., integrándose en el grupo COFARES, líder indiscutible de la distribución nacional. Suministra los medicamentos a 450 farmacias de toda España.

CARLOS MALDONADO es un ejemplo de fuerza, simpatía, empatía, generosidad, trabajo, mucho trabajo y talento, no solo en la cocina que es su gran pasión. Ha creado una marca y la alimenta como nadie. Estrella Michelín en su restaurante Raíces, explora Madrid con su propuesta El Círculo y es un gran promotor de nuestra ciudad. “Lo que ha hecho con la cerámica no tiene precio. Todo lo que no es cocina en Raíces es cerámica de Talavera y Puente. Grande Carlos, ¡muy grande!”.

Tras la entrega de premios intervinieron las autoridades y cerró el acto el Director de Emisoras COPE, Javier Castro, que recalcó el liderazgo de la emisora en Talavera, CLM y España, la número uno en audiencia durante los últimos siete años y habló del ideario cristiano y los valores que mueven a este grupo de comunicación, integrado por COPE, Trece Tv, Cadena 100, RockFM y MegaStar.

A continuación se sirvió un delicioso cóctel al aire libre.