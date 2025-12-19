El nuevo tratamiento antiedad que pone a trabajar a tu piel: el resultado es absolutamente natural y muy, muy duradero

En la búsqueda de una piel radiante, ha aparecido un nuevo tratamiento de medicina estética conocido como Scultra. Se trata de un bioestimulador antiarrugas cuyo principio activo es el ácido poliláctico, una sustancia biocompatible y biodegradable. Según explica la doctora Marta Donoso, de la clínica Proláser de Talavera, este tratamiento no rellena las arrugas, sino que activa la producción natural del propio colágeno y elastina de la piel.

Resultados naturales que duran

Una de las principales ventajas de Scultra es que ofrece resultados naturales y duraderos, con una eficacia que se ha demostrado hasta 24 meses después de su aplicación. A diferencia de otros productos como el ácido hialurónico, este tratamiento no aporta volumen. "Esto garantiza un resultado muy natural, porque al final no da volumen, sino que lo que hace es estimular tu propio sistema para sintetizar la elastina y el colágeno que necesitas para tener una piel más fresca, más rejuvenecida", afirma Donoso. La filosofía es clara: no se busca cambiar el rostro, sino devolverle su aspecto original.

Garantiza un resultado muy natural, porque al final no da volumen ni altera la expresión"

Ideal contra la flacidez

Este tratamiento se presenta como la "mejor forma de combatir la flacidez y la pérdida de firmeza que aparecen con los años", asegura la especialista. Es especialmente ideal para mujeres después de la menopausia, una etapa en la que se pierde una gran cantidad de colágeno. El procedimiento es sencillo y práctico, ya que, según la doctora, "es un tratamiento totalmente indoloro, no resulta molesto, y podemos volver a nuestra actividad normal ese mismo día".

Se ha visto que hasta 2 años después tenemos todavía eficacia y estimulación de colágeno"

Las zonas más comunes para su aplicación son los pómulos, el surco nasogeniano, la mandíbula y el cuello. Sin embargo, la doctora Donoso añade que "también se puede utilizar en escote, en manos, en zonas donde veamos que la flacidez está produciendo ya esas arrugas". Antes de realizar el tratamiento, es necesaria una cita para realizar una historia clínica y confirmar que es la opción adecuada para el paciente.