De "VERGONZOSO, LAMENTABLE E INACEPTABLE" ha calificado la Plataforma de Afectados por el transporte de Talavera la prestación del servicio de autobuses por parte de la empresa SAMAR en la línea Talavera-Madrid-Talavera.

A través de redes sociales, la Plataforma ha hecho público un comunicado, al que ha unido S.O.S Talavera, en el que denuncia que "seguimos en las mismas con el transporte en Talavera". El comunicado recoge las deficiencia continuas con las que se encuentran los viajeros que no tienen más remedio que utilizar esta línea y dos fotogrfías del estado de las máquinas expendedoras de billetes, tanto en Madrid como en Talavera.

El texto es el siguiente:

Foto 1: Máquinas de Talavera de la estación de autobuses, no aceptan tarjeta de crédito.

Foto 2: Máquinas estación de autobuses en Madrid, derecha no acepta tarjeta de crédito, izquierda no acepta nada, central no sabe ni contesta.

Máquina billetes

"Dado que la empresa subió o más bien nos "hurta descaradamente" 8 euros en el alegal abono prolongación, son muchos los euros que están ganando con esta impopular medida, pero si a esto le sumamos los conductores que siguen en ERTES, el gasóleo que se están embolsando con los horarios que suprimieron tras el final del "Primer Estado de Alarma" con las ñapas en las frecuencias hacia Madrid y hacia nuestros pueblos, y además le sumamos lo que trinca del Consorcio de Transportes, lo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, lo de Extremadura, no entendemos como pueden tener en semejante estado las máquinas.

Pensamos que no estaría de más si invertieran un poco más en modernizarse o si de paso nos sorprendieran con algún "software" que sirviera para sacar o anular billetes por poner otro ejemplo de demanda histórica.

Pero nada, ya sabemos que aquí de lo que se trata es de poner el cazo, y repercutir siempre en la maltrecha economía del sufridor usuario, beneficiandose de la anarquía existente en el Ministerio de Fomento, la suficiente como para no LICITAR una nueva concesión que acabe con estos desmanes por parte de Autocares SAMAR

Este despelote en transportes, también debería servir para que desde el Ayuntamiento Talavera de la Reina se intentara poner un tren lo suficientemente digno, con horarios y precios lo suficientemente competitivos para elegir entre bus o tren. Mientras esto ocurre seguiremos bajo el yugo de SAMAR y su barra libre para hacer lo que quiera con esta concesión".