Más de 100 denuncias este fin de semana en Talavera, con 23 botellones ilegales

La concejala de Seguridad y Movilidad, Flora Bellón, ha informado de la interposición de más de un centenar de denuncias (101 concretamente) por incumplimientos diversos de medidas antiCovid. Los grupos superiores a 6 personas y el consumo de alcohol en la calle, o práctica del botellón, con 44 y 23 sanciones, respectivamente, han marcado el incremento durante el pasado fin de semana (viernes, sábado y domingo).

"12 denuncias por no llevar mascarilla y 8 por ruidos y fiestas en domicilios"

La Policía Local también ha registrado otras 12 denuncias a personas que no llevaban la mascarilla puesta, 8 por ruidos y fiestas en domicilios particulares y 3 por saltarse el toque de queda. Igualmente, se han localizado incumplimientos en 4 bares que superaban los aforos o tenían en su interior personas consumiendo de pie, 1 por tener más veladores de los permitidos y otro por no respetar el horario de cierre. Además, se han puesto otras sanciones por venta de alcohol a menores o por no mantener la distancia social.

La también portavoz municipal ha lamentado los comportamientos de las personas que se están saltando las medidas prescriptivas de las autoridades sanitarias, en concreto esa formación de grupos numerosos de personas, la realización de botellones o el desarrollo de fiestas en domicilios particulares, una serie de incumplimientos que “no nos llevan por el buen camino, si lo que queremos es consolidar la línea descendente en el número de contagios para alcanzar una estabilidad y una normalidad en la vida empresarial, social y económica”.

“No relajar los comportamientos”para consolidar la línea descendente de contagios

En este sentido, ha insistido en el llamamiento en nombre del Ayuntamiento para que “aunque se hayan relajado las medidas restrictivas, no se relajen los comportamientos” en aras de cumplir toda esa normativa por el bien común. Bellón ha considerado que “no podemos estar haciendo este esfuerzo de vigilancia, control y cumplimiento, cuando luego hay gente que tira por tierra todo el trabajo que se está haciendo”, refiriéndose a colectivos como Policía Local o Protección Civil, además de otros cuerpos de seguridad. Igualmente, ha recordado que “afortunadamente, una gran mayoría de la población está cumpliendo y eso es lo que necesitamos, todas y todos ser los mejores aliados de los profesionales sanitarios que desde hace un año están luchando muy duro contra esta pandemia”.

Para finalizar, la concejala del ramo ha recordado que “el virus sigue con nosotros”, precisando que lo avalan datos como los ingresos que se mantienen en el hospital”. Aunque la bajada en el número de contagios ha sido notable en las últimas semanas, Bellón ha pedido que “no nos confiemos, porque la bajada se ha ralentizado y hay que contribuir, entre todos, a reforzar esa línea descendente”. Así, ha abogado por “tener responsabilidad, sentido común y controlar y respetar todas y cada una de las medidas sanitarias”.