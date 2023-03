María Aguado imparable con "Tu sonrisa", adelanto de su último disco

Trás el éxito de su 4º disco "1.460" la talaverana María Aguado celebra una nueva etapa profesional y personal con el primer single "Tu Sonrisa" de lo que va a ser su quinto trabajo.









Cargada de ilusión y con una sonrisa que nunca la abandona, así se presenta María Aguado en los estudios de Cope Toledo para presentarnos con esta canción dedicada a su hijo Zoe, los primeros pasos de lo que será su nuevo disco "Es una canción que llevaba mucho tiempo pendiente de componer, y no la quería terminar nunca porque quería expresar tantos sentimientos que estamos viviendo desde hace 14 años que todo me parecía poco. Para mí Zoe es mi sonrisa".

Desde que salió este single no para de recibir mensajes"me mandan vídeos compartiendo los sentimientos que tienen con sus personas preferidas y me encanta".









Con su cuarto trabajo, "1.460", que son los días que suman los cuatro años que tardó en sacarlo a la luz desde su anterior disco, quiso plasmar su historia personal y cada canción era un capítulo de su vida "es el disco que me define, paso de lo bueno y lo malo de mi carrera profesional a lo bueno y lo malo de mi vida personal y cuento, por ejemplo, el día de mi boda, el día que fallecieron 4 personas importantes en mi vida en tan solo 8 meses".

"Quiero transmitir buen rollo con el nuevo disco porque lo necesitamos"

Un disco en el que contó con la colaboración de Soraya Arnelas y Danny Leiva y con la canción "Tu sombra" de Alberto de Mis Cafeina "es un disco completo que me ha hecho exigirme más para el futuro".

Con el nuevo proyecto quiere dar un paso más "quiero exprimirme más, y a partir de ahora, quiero desarrollar muchísimas facetas que están a medias y quiero evolucionar y transmitir buen rollo, que nos hace falta".



María Aguado, lleva más de 10 años dedicándose a la música "al principio me preguntábais cómo me veía en 10 años y respondía que ojalá siguiera haciendo música y ahora estoy muy feliz porque tengo la suerte de seguir y hacer feliz también a mucha gente".

Habrá que esperar para escuchar el que será su próximo single" dame un par de meses. Ya te contaré...".

Pues esperaremos impacientes María...