Se llama Clara y es una de los 48 aspirantes a un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Talavera

Se llama Clara Sánchez Coll y es una de los 48 aspirantes a un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Talavera. Acaba de presentarse a las oposiciones convocadas por el consistorio destinadas específicamente a personas con discapacidad intelectual. Una iniciativa demandada por los colectivos que trabajan con estas personas para lograr su inclusión ámbito laboral y que en Castilla-La Mancha no hace ningún otro ayuntamiento.

Las plazas que ha convocado Talavera son dos de subalterno y una de operario, correspondientes a las ofertas de empleo público de los años 2018, 2019 y 2021, y se han presentado a ellas medio centenar de personas con discapacidad intelectual (39 opositores a las dos plazas de subalterno y 8 a la plaza de operario).

Clara es Síndrome de Down, tiene una discapacidad cercana al 69% pero cuenta con un gran afán de superación y de estudio.

El examen, nos cuenta, le ha salido muy bien pero no sabe si aprobará y podrá conseguir la plaza. Ya ha participado en oposiciones en la Comunidad de Madrid y aunque aprobó los exámenes no obtuvo plaza.

Se ha preparado a fondo con la ayuda de la educadora Mamen García. “El examen es tipo test. No tengo que poner más que una cruz en la respuesta y si me he equivocado en una, coloreo y pongo la X en la otra. Me ha preparado una educadora, Mamen García de Down Toledo que da las clases para las oposiciones. Conseguir la plaza es muy duro pero bueno a ver si lo consigo, o no”.

Sobre las materias que se ha preparado nos habla de “correspondencia, recados, máquinas como el fax, fotocopiadoras, escaner. También hay lo de la administración: documentación, paquetería y la última del todo es lo de las incidencias y anomalías. Una anomalía es un desperfecto y una incidencia es algo que ocurre imprevisto”.

Clara trabajó once años en una Consejería de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Se ocupaba de ese tipo de cosas “hacía correos, fotocopias para llevar lo de la prensa, también para la consejera, el gabinete, ordenador, teléfono, escáner... Todo”.

Lo mejor del trabajo es “ser millonaria” nos dice aludiendo a la independencia económica que da un puesto de trabajo. Y “lo peor es que me regañen”.

Desde hace unos años vive en un piso tutelado de la Diputación Provincial de Toledo compartido con Marta y Rebeca y lo considera una buena experiencia. “Tengo una habitación para mí sola y hay dos monitoras, una de tarde y otra de noche. La cena sí la hacemos nosotras, la comida no. No hay peleas a la hora de fregar los cacharros y tampoco ningún problema en la limpieza”.

















