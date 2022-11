Talavera, primer ayuntamiento de CLM en oposiciones discapacidad intelectual

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina lleva a cabo esta semana oposiciones destinadas específicamente a personas con discapacidad intelectual, una iniciativa demandada por los colectivos que trabajan con estas personas para lograr su inclusión ámbito laboral y que en Castilla-La Mancha no hace ningún otro ayuntamiento.



Las plazas que ha convocado el Ayuntamiento talaverano son dos de subalterno y una de operario, correspondientes a las ofertas de empleo público de los años 2018, 2019 y 2021, y se presentan a ellas medio centenar de personas con discapacidad intelectual (39 opositores a las dos plazas de subalterno y 8 a la plaza de operario).



Para llevar a cabo estas oposiciones se han elaborado temarios en lectura fácil y también está adaptada toda la información relativa al día del examen (este jueves y viernes, 10 y 11 de noviembre), el lugar, lo que tienen que lleva los opositores y cómo será la prueba.



El coordinador del servicio de capacitación de la Asociación Talaverana de Niños y Jóvenes de Integración (Atandi), Francisco Daniel Fernández, ha explicado a EFE que convocatorias como la de esta semana es "el objetivo", es "la inclusión laboral y social real", y ha agradecido la "muy buena disposición" del Ayuntamiento y, en concreto, de las concejalas Flora Bellón y Nuria Sánchez.



Hace diez años el Gobierno de Castilla-La Mancha realizó por primera vez una convocatoria para discapacidad intelectual que se denominó 'Grandes discapacidades', en la que dos jóvenes preparados por Atandi (entre otros muchos), lograron una plaza de empleo público.



La Junta no volvió a convocar este tipo de plazas específicas para intelectuales hasta 2021, al contrario de lo que han hecho comunidades como Extremadura o Andalucía, que han estado estos diez años convocando plazas para discapacidad intelectual e incluso han reservado un porcentaje para enfermedad mental.



La normativa establece que un 7 % de las plazas de que convoca una administración pública en turno libre deben ser para personas con discapacidad (en general), pero algunas autonomías, "que van más a la vanguardia", separan de ese 7 % un 2 % para discapacidad intelectual e incluso un 1 % para enfermedad mental, ha indicado el coordinador de Atandi.



En el caso del Gobierno de Castilla-La Mancha, en 2021 ha vuelto a convocar plazas destinadas a discapacidad intelectual, de limpieza, auxiliar administrativo, auxiliar de biblioteca y peón, y a raíz de aquella convocatoria Atandi se reunió en febrero de este año con las concejales Flora Bellón y Nuria Sánchez para reclamar en Talavera lo que había hecho la Junta en el ámbito autonómico.



El Ayuntamiento de Talavera se implicó en el proceso, sacó en abril la convocatoria de tres plazas y empezó el proceso, junto con Atandi, para tener temarios y pruebas adaptados.



"ESTAMOS ESPERANDO QUE EL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO TAMBIÉN ARRANQUE"



"Es novedosísimo en Talavera. Y no ocurre en todos los municipios. De hecho, estamos esperando que el Ayuntamiento de Toledo arranque también", ha señalado Fernández.



El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, acaba de sacar una veintena de plazas, pero en el ámbito de Castilla-La Mancha no hay grandes ayuntamientos que convoquen específicamente para discapacidad intelectual.



Atandi también preparan a los jóvenes para oposiciones del Sescam, del Estado y de distintas entidades públicas y en este momento una treintena de chicos se están preparando en esta asociación, en el departamento que lleva Laura Ramos.



EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS DOCE JÓVENES DE ATANDI HAN ENCONTRADO EMPLEO PÚBLICO



En los últimos cuatro años han encontrado empleo doce de estos jóvenes: "es lo mejor que puede haber para su colectivo, la inserción laboral y social real", ha señalado Francisco Daniel Fernández, quien ha lamentado que entidades como Correos no convoque para discapacidad intelectual.



"Llamamos continuamente a todas las entidades para reclamar que no vulneren sus derechos y convoquen las plazas que por ley tienen derecho", ha indicado el coordinador del servicio de capacitación de la Atandi, colectivo que en 2023 cumplirá 25 años "luchando por los derechos de la discapacidad intelectual".