IV Desfile Inclusivo 2025 en Los Alfares de Talavera, un ejemplo de cómo la moda puede convertirse en un vehículo de cambio social

El próximo jueves 26 de septiembre a las 19:00 horas, el centro comercial Los Alfares será el escenario del IV Desfile Inclusivo 2025, una cita organizada por Ser Move España en colaboración con el propio centro comercial.

El desfile, que celebra este año su cuarta edición, nace con el objetivo de visibilizar la diversidad y fomentar la inclusión a través de la moda, ofreciendo un espacio en el que modelos con y sin diversidad funcional comparten pasarela.

La iniciativa cuenta además con la colaboración de Los 3 Ositos, Preventiva Seguros y Empíreo, entidades que se han querido sumar al proyecto aportando su apoyo para que esta edición sea un éxito y refuerce el papel transformador de la moda.

“En Los Alfares creemos firmemente en el poder de la inclusión y en el valor de abrir espacios donde todas las personas se sientan representadas. Este desfile es un ejemplo de cómo la moda puede ir más allá de la estética para convertirse en un vehículo de cambio social”, han señalado María Galán, gerente del centro comercial Los Alfares.

El IV Desfile Inclusivo 2025 será de acceso libre y gratuito para todo el público, invitando a vecinos y visitantes de Talavera de la Reina y comarca a disfrutar de una tarde en la que moda e inclusión se dan la mano. Con este evento, Los Alfares refuerza su compromiso con la comunidad de Toledo, impulsando acciones que promuevan valores sociales y conviertan al centro en un espacio de encuentro, convivencia y experiencias para todos.

Acerca del Centro Comercial

Los Alfares Centro Comercial Los Alfares de Talavera de la Reina es un punto de encuentro entre el vecindario y acoge diferentes tiendas para satisfacer todo tipo de compras. Durante todo el año organiza promociones y sorteos, y dispone de zona infantil. Del mismo modo, ofrece parking gratuito a todos sus visitantes.