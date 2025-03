Las inundaciones arrasan con el rebaño de Jesús, muchas de sus ovejas mueren y la producción de leche colapsa: "He perdido"

El buen tiempo continúa, y aunque las lluvias han venido bien para la mayoría de los agricultores y ganaderos, hay otros que se han visto afectados por las inundaciones, sus explotaciones han sufrido daños o en sus campos no germinarán las semillas.

Uno de esos ganaderos afectados, es el caso de Jesús, quien tiene una explotación ovina con casi 1.000 ovejas justo al lado del río Alberche, el término municipal de la localidad toledana de Cazalegas. Una zona que ha sufrido mucho en las últimas semanas, donde varias viviendas siguen desalojadas y algunos vecinos no han podido volver a sus hogares todavía.

Jesús, nos contaba en COPE Toledo, ahora mismo está sufriendo daños por estar “muy cerca del río, porque es que he tenido tres salidas del río en apenas 15 días. Entonces, las dos primeras las pude capotear, pero la última es que se fue de madre. Esto fue tremendo ya, fue una avenida de agua inusual, lo nunca he visto, vamos”.

El agua inundó completamente su explotación, con ella, las mil ovejas que aguardaban dentro. Este ganadero nos cuenta cómo se encuentra actualmente “se inundó toda lo que es la finca, la granja, hasta unos 80-90 centímetros, un metro casi. Se han visto afectadas varias maquinarias, se han visto afectados tanques, se ha visto afectado el propio pienso, ha entrado agua en las naves, hemos perdido la producción de leche porque no podemos ordeñarlas, en fin, un caos absoluto”.

CóMO SE ENCUENTRAN SUS OVEJAS

Sus animales ahora mismo están a salvo, aunque por ejemplo algunas tienen problemas de mastitis, porque no se han podido ordeñar en varios días. Otras tienen el fundamental problema, que han sido los corderos pequeños, que no han podido mamar, porque la nave se inundó y al no poder alimentarse, pues han muerto 100 corderos”.

Jesús vende la leche de sus ovejas a la marca de quesos García-Vaquero. Y teme que aunque el seguro pueda cubrir los daños materiales, no le paguen las pérdidas en la producción.

“Lo más fundamental que es la producción, pues ahí no tengo tan claro que mi seguro me lo cubra, creo que no, francamente. Yo ya sé que la producción la he perdido en un porcentaje altísimo. Estamos hablando de que yo tengo medio millón de litros al año, pues este año me puedo quedar en 200.000 litros, pues eso son más de 300.000 euros”.