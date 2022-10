(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA)









Francisco Agudo lleva toda una vida siendo alfarero en Puente del Arzobispo, pero hace dos años conoció al chef talaverano Carlos Maldonado (ganador de Masterchef 3 y con 1 Estrella Michelín) y cambió su vida. Carlos le pidió que le hiciera una vajilla de diseño exclusiva para su restaurante "Raíces" y fue el comienzo de una nueva aventura "A partir de ese momento me dediqué casi en exclusiva a crear vajillas y piezas únicas para hostelería". Entre sus clientes encontramos al chef Javier Aranda con su "estrellado" restaurante Gaytán o el restaurante El Doncel en Sigüenza del también Estrella Michelín, Enrique Pérez "Imaginate que los grandes cocineros emplaten en obras de arte".

Pues hoy Fran, como le conocen sus amigos, ha recogido la placa al Mérito Artesanal en el acto de entrega de reconocimientos al sector artesano en Farcama (Feria Regional de Artesanía de CLM) "cuando me lo dijeron llamé directamente a Carlos Maldonado porque me abrió un campo nuevo y me ha dado mucha visibilidad".

Entre sus piezas preferidas se encuentra un plato llamado "Fetiche" que le pidió Maldonado "representa la personalidad de Carlos y me costó mucho hacerlo porque su cabeza es una bomba de relojería que estalla cada dos minutos, debía ser un caos total, pero que estuviera ordenado. Así que en medio de los garabatos hay una historia... el nombre del equipo, su historia, de donde vienen".









Dentro del 5% de producción que realiza fuera del sector de la hostelería ha trabajado muy directamente con el reconocido diseñador Tomás Alía (Lagartera) "Me pidió que diseñara para Casa Decor unas lágrimas de barro con unos espejos y el último trabajo realizado ha sido para la presentación de The Terrace, (la primera televisión concebida para exteriores), cuya madrina fue Blanca Suárez. Alía me pidió que diseñara los platos de la vajilla de la cena del evento".

La intención de Fran ha sido darle un giro a la cerámica artesanal de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo "hacerla más contemporánea y subirme al carro de la hostelería".









Agudo también es el creador en barro de las vasijas de los Broches Gastronómicos del Medio Rural que entrega la Academia de Gastronomía de CLM, diseñados por la talaverana Inmaculada Gil.