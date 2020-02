La enternecedora historia de Isabel y Gregorio: un flechazo que dura ya 62 años

Isabel y Gregorio se conocieron el 11 de noviembre de 1.958 y poco después de un año se casaron. El año pasado celebraron 60 años de matrimonio, las llamadas “Bodas de Diamante”. Tienen 7 hijos, 27 nietos y 9 biznietos.

Gregorio tiene 86 años y cuenta que cuando conoció a Isabel fue un flechazo a primera vista “la ví y me quedé enamorado, fue un golpe... desde entonces ya no dormía yo bien por las noches y un año y medio después ya estábamos casados”.

Isabel, de 81, asegura que “para mí el día de los enamorados es todos los días, desde por la mañana pues ponerme en manos de Dios para que me de fuerza también para aceptar las cosas, buenas y malas”.

“Yo siempre estuve enamorado de Isabel -añade Gregorio- no es un secreto que a estas alturas esté enamorado es que he estado siempre enamorado. También es verdad que para eso hay que tener una predisposición, siempre poniéndome en su lugar, no en el mío”.

Isabel desvela que “la clave de haber estado tantos años juntos, y que nos hemos querido mucho y nos seguimos queriendo porque tenemos el mismo amor de cuando éramos novios, pues es que ha estado Jesucristo en medio de nuestro matrimonio para aceptar todas las cosas que de él nos han venido” y Gregorio puntualiza “y para sabernos perdonar”.

“Es un mensaje que mandamos a toda la familia especialmente a nuestros nietos -concluye Gregorio- que sean fieles unos a otros, buenas personas, y que estén en esa verdad que nos les va a defraudar nunca. Mi intención es que en el tiempo que yo viva mantenerlos a todos unidos”.