Duro comunicado de SOS Talavera por la "traición" al soterramiento del AVE

La Asociación SOS Talavera y Comarca ha señalado que "el soterramiento del AVE en Talavera está visto para sentencia" y ha recordado las palabras formuladas por el Ayuntamiento de Talavera de la Reina sobre "defiende y defenderá el soterramiento” del tren a su paso por la ciudad.



Según ha señalado la asociación en un comunicado, "los movimientos políticos de los últimos días entre Toledo y Talavera no tienen desperdicio, especialmente cuestiones de infraestructuras y de transportes", y ha recordado la reciente apuesta por la vía convencional en temas de electrificación, reducción de pasos a niveles y algunas curvas, tras la reunión entre el ayuntamiento, Junta y agentes sociales.



"Todos ellos apostaron, pero nada de nada del soterramiento y de desdoblar la susodicha", ha lamentado SOS, para quien "la palabra soterramiento es maldita dentro de ese pacto".



En este contexto, se ha referido al protocolo de colaboración entre administraciones desde el 2007, que sigue en vigor, y obliga a la Junta a "aportar una cantidad equivalente a la diferencia entre el coste final de la solución soterrada y el coste de la solución en superficie, descontando de dicha aportación las plusvalías urbanísticas que se generen".



Asimismo, la asociación ha percibido que "la ubicación de la Plataforma Logística o Puerto seco sería en Toledo, Illescas, Seseña o en cualquier parte del mundo menos en Talavera, porque ahora con el nuevo proyecto de Polígono Industrial Logístico nos quedamos en pañales en cuestión de estrategia logística".



En cuestiones de soterramiento, "ambas fuerzas políticas no estuvieron a la altura, unos por acción y otros por omisión, la pifiaron en 2017, y con estas actitudes de los principales partidos podemos decir que, en cuestiones de tren convencional, de LAV y de soterramiento, entre todos los mataron y ellos solos se murieron, años y años tirados por la borda", han insistido.



Además, ha sostenido que la "traición" al soterramiento "no se hubiera podido llevar a cabo si no hubieran obtenido la aquiescencia de los firmantes del Pacto por el Ferrocarril de la provincia de Toledo, quienes prefirieron renunciar a una serie de derechos dejando otros por el camino, so pretexto de mejor esto que nada", ha continuado.



A estas circunstancias ha sumado "el rodillo" extremeño", comandado por la Junta de Extremadura y 'Extremadura en red', ahora denominado 'Corredor suroeste ibérico'. "Han sido capaces de condenar a la misma Navalmoral de la Mata en su territorio e interpretan la demanda del soterramiento talaverano como un problema localista que perjudicaría sus ansias de llegar a la capital del reino".



"Todos ellos serán responsables ante la historia de haberlo permitido", ha apostillado SOS, quien ha dejado claro que "daremos la última batalla" al entender que "pretenden robárnoslo bajo oscuros intereses y es una obligación moral de lucha ante nuestras futuras generaciones, y ya estamos trabajando por dejar una Talavera mejor", ha enfatizado.



Por último, desde la Asociación han dado la enhorabuena a la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ya que "ha conseguido sentar en su despacho a toda una Ministra de Fomento para conseguir una segunda estación de AVE para su ciudad, para recuperar sus mercancías y para que le pongan un tercer carril en su polígono industrial".



Aquí, ha destacado la bajada del paro, el aumento de su población y que "la ciudad de Toledo sea cada vez más imperial" para zanjar: "Emiliano (García-Page), el que aquí promete y en Toledo acomete".