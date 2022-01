Dimite en bloque la cúpula de Ciudadanos Talavera

La hasta ahora coordinadora de la junta directiva de Ciudadanos en Talavera de la Reinay su comarca, Beatriz Illescas, ha anunciado la dimisión en bloque de esta directiva ante "el rumbo que ha tomado el partido y la falta de organización" y ha dicho que trabajan en nuevo proyecto político.



En declaraciones a los periodistas este viernes, Illescas y el responsable de comunicación en redes sociales, Juanma Leyva, han dicho que la decisión ya se comunicó a los afiliados en la asamblea realizada el pasado jueves 20 de enero.



Han argumentado la dimisión en bloque de la junta directiva por "el rumbo que ha tomado el partido y la falta de organización" y también han resaltado que "los afiliados son el motor del partido” y por ello han sido los primeros en conocer esta noticia.



En concreto, desde este jueves 27 de enero causan baja como afiliados de Cs Javier Palencia, Soledad Rubio y Esther García Morales, ademas de Beatriz Illescas y Juanma Leyva.



La hasta ahora coordinadora de la directiva de Ciudadanos ha asegurado que “realmente no vemos un proyecto de futuro, ni una organización a efectos de las próximas elecciones”.



No obstante, ha indicado que "agradecemos a Ciudadanos todo lo que nos ha aportado y enseñado políticamente, un proyecto necesario al que entramos con muchas ganas e ilusión” y ha indicado que estas dimisiones no afectan al trabajo que desarrolla el grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento.



Asimismo, ha avanzado que ya se está trabajando en un nuevo proyecto político con el objetivo de “seguir aportando y trabajando por nuestros municipios”.