Despistaos graba un tema con jóvenes Down de CLM y Sofía García de La Voz

La Federación de Down de Castilla-La Mancha ha presentado hoy en Talavera "Ahora somos valientes", un proyecto inclusivo "Las mujeres con síndrome de Down cuentan y nos cantan. Por la igualdad al compás de la música". Subvencionado por el Instituto de la Mujer de CLM.

(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR EL REPORTAJE)

Han contado con la participación del grupo de música Despistaos, la voluntaria de Adown Valdepeñas, cantante y concursante del programa La Voz, Sofía García y seis entidades federadas a Down CLM como son Down Caminar Ciudad Real, Adocu Down Cuenca, Down Guadalajara, Down Talavera, Down Toledo y Adown Valdepeñas.

En la letra de la canción han participado los propios chicos y chicas con síndrome de Down y ha sido arreglada y compuesta la música por el talaverano Borja Murel de Murel Records y videoclip del making off creado por María Mun e Israel Carrillo de Doblem Studio.