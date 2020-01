Desmontando los 5 mitos sobre los implantes: la boca perfecta

Nos sentamos en el cómodo sillón de la Clínica Dental y preguntamos con una mezcla de angustia y terror: "Doctor, ¡¿me va a doler?!

La respuesta a esta y otras preguntas que nos hacemos todos sobre los iimplantes delntales nos las da el doctor Joaquín Martin del Río de Jaén. Licenciado en Odontogía en 2003. Máster con dedicación exclusiva en Rehabilitación Oral Avanzada. Máster Periodoncia. Desde 2008 profesor adjunto en universidad, actualmente colaborar del máster de cirugía de la universidad Rey Juan Carlos. Más de 12 años trabajando exclusivamente te como implantòlogo en Talavera.

En la actualidad es el titular de la CLÍNICA DENTAL ALAMEDA. Plaza Alameda 1 de Talavera de la Reina. Frente a calle Sombrerería. Tlf 925 715 097.

Con él desmontamos los 5 mitos que se han creado en torno a los implantes:

1.-¿Qué es un implante dental?

Es un sustituto artificial del diente, de la raíz del diente una pieza de titanio que se implanta en el hueso para sujetar la futura prótesis o corona que hará una función parecida o la misma que el diente.

2.-¿Qué beneficios aportan los implantes?

Una correcta masticación y con ello comodidad, pero sobre todo salud.

3.-¿Todo el mundo puede colocarse implantes?

Prácticamente el cien por cien pueden. Tenemos pacientes desde los 18-19 años a los 85-90 años. No todos tienen una encía perfecta pero hoy en día hay diversas técnicas para conseguir más hueso o un volumen mayor de encía, hay distintos tratamientos.

4.-¿Es doloroso?

No, no lo es. No duele nada. Lo único doloroso es el pequeño pinchacín de la anestesia. Todos me lo dicen después de una intervención: “de verdad no me ha dolido nada, he estado súper tranquilo”. Por eso queremos que a la gente se le quite el miedo al dolor porque no es doloroso. Sólo hay alguna molestia en el post operatorio que se trata con medicación.

5.-¿Cómo es la implantación? ¿requiere un proceso distinto a un empaste?

Se hace en la clínica dental, en el mismo lugar, pero el gabinete hay que prepararlo como un mini campo quirúrgico porque no deja de ser una intervención, mínimamente invasiva, mediante la que se introduce un cuerpo artificial en el organismo y es necesario que todo el material sea estéril. Está todo controlado, es nuestro día a día.