Descubre el fantástico trabajo por la discapacidad del Ballet 'Diferentemente Iguales'

Se llama 'Diferentemente Iguales´, es un ballet de psicodanza de Talavera de la Reina y lo que pretende es “mostrar principalmente la parte positiva que tiene la discapacidad” nos cuenta su directora y coreógrafa, Eva Sánchez Machuca.

“Diferentemente Iguales” está integrado por unas 60 personas, incluyendo todo tipo de alumnado de centros ordinarios y de educación especial de Talavera y su comarca, con edades y capacidades muy diferentes. El perfil de los alumnos con discapacidad que componen esta este ballet es muy diverso: desde síndrome de down, enfermedades raras, trastorno del espectro autista, parálisis cerebral y muchísimos otros tipos de discapacidad “pero es lo interesante de esta asociación porque a mí me encanta mostrar la belleza de las diferencias”.

Eva añade que “se trata de descubrir a las personas tal y como son, con sus capacidades y sus limitaciones como las tenemos todos. Lo que pretendo es que estas personas se desarrollen a través de las artes escénicas, sin ese miedo a ser diferentes”.

Otro de los objetivos es dar la oportunidad de subirse a un escenario tanto a niños como a jóvenes y adultos con discapacidad “mostrando la capacidad que hay dentro de cada discapacidad, tratando de exponer al resto de la sociedad como la diversidad también enriquece”.

Han obtenido el segundo puesto en el Certamen de Danza Inclusiva 'Julio Sacristán Benítez´ celebrado recientemente en el Auditorio Paco de Lucía de Madrid. El primer puesto fue para APACE Talavera del que Eva también es la coreógrafa. “Estamos muy contentos de ambos premios porque creo que era hora de dar visibilidad al trabajo de tantos años y que los chicos pudieran disfrutar y enriquecerse de una experiencia como ésta”.

Raquel Álvarez es una de las bailarinas. Tiene 22 años y es Síndrome de down. Su pasión, sin duda, es el baile: “yo me expreso y me siento libre. Expreso emociones y sentimientos. El baile, para mí, es pasión”.





Su madre, Esther, es feliz cada vez que ve a su hija bailar: “estamos muy agradecidas a este certamen por esta oportunidad que ha dado a mi hija y a todos los que han bailado, de poder expresar todo aquello que llevan dentro. A ella le encanta, como ha dicho, la danza. Para ella es su pasión, es una forma de poder expresar todo aquello que no es capaz de manifestar con las palabras. Disfruta enormemente. Realmente se transforma en otra persona. Este segundo puesto en este certamen de danza inclusiva ha sido, la verdad, un momento de gran alegría y satisfacción y también dar las gracias a la profesora que realiza día a día, con mucha paciencia con ellos, este trabajo que les permite disfrutar y salir de sus propias limitaciones”.

Lo que hace a este ballet todavía más especial son los voluntarios bailarines de edades entre los 8 y los 74 años, que cumplen un papel fundamental a la hora de ayudarles. En este momento son 16 y entre ellos encontramos a Beatriz Bermejo que tan solo tiene 10 años: “a mí me gusta mucho ir allí –nos cuenta- porque la profesora es muy buena y nos trata a todos muy bien. Allí es muy fácil bailar juntos porque a todos nos gusta mucho la música y bailar. La verdad es que tengo muchos amigos que son muy amables y muy cariñosos y también nos han llamado de varios pueblos y hemos actuado en teatros en Madrid y nos lo pasamos genial”.

Eva nos explica: “creo que quién se hace voluntario del ballet Diferentemente Iguales es porque le mueven muchos valores como pueden ser la generosidad, la empatía, los derechos humanos, la igualdad…”





