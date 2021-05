Denuncias a vecinos molestos y vigilancia en parques contra el botellón, lo más destacado del fin de semana

La concejala de Seguridad y Movilidad, Flora Bellón, ha informado que durante este fin de semana pasado la Policía Local de Talavera ha continuado sancionando los comportamientos ‘antiCovid’, habiéndose registrado un total de 33 denuncias por incumplimientos de las medidas sanitarias.

Concretamente, han sido 19 personas que no llevaban mascarilla, 2 a locales por venta de alcohol fuera del horario permitido, 8 a personas por consumo en la vía pública, 2 a establecimientos que no habían presentado licencia y otras 2 por alcoholemia positiva. La edil también ha dado a conocer que se ha producido casi una quincena de requerimientos por ruidos, molestias y música alta de madrugada en viviendas particulares, así como por reuniones de grupos de personas en vías, como Puente Romano, calle Consejo de Europa, San Julio o Plaza de los Descalzos.

Igualmente, Bellón se ha referido a que los agentes policiales han controlado diferentes parques, como el de la Covacha, de Roma, Europa o zona de los piragüistas, que sigue vallada y acotada, para evitar aglomeraciones y concentraciones de personas para hacer botellón. Del mismo modo, han vigilado la zona de La Barrosa, donde se está percibiendo el desplazamiento de grupos de jóvenes.

En la misma línea, la también portavoz municipal ha recordado que siguen en vigor medidas sanitarias que hay que cumplir, como llevar la mascarilla, guardar la distancia de seguridad, controlar los aforos o cumplir con los horarios de cierre. Son aspectos en los que “toda la ciudadanía tiene que implicarse, para apoyar y contribuir con el buen ritmo de vacunación”, que prosigue.