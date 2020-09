El Consejero confirma Nivel 2 para el área de Talavera: "No hemos hablado de confinamiento en ningún momento"

El Consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha anunciado hace unos minutos el paso a Nivel 2, de restricciones por Covid-19, de todo el área sanitaria de Talavera de la Reina (Toledo) que afecta a 140 mil personas y 78 municipios. Una medida que ya adelantó ayer el Presidente Page. (Si quieres saber qué restricciones tiene el Nivel 2 pincha aquí y entérate de todo)

A pesar de que en la última semana la incidencia de casos no ha crecido sino que se ha mantenido, Sanz ha justificado la medida “para ayudar a bajar la curva”.

Sobre los insistentes rumores de un posible confinamiento de la ciudad, el Consejero ha negado en todo momento que esta medida se haya barajado. “Yo no puedo responder a lo que no hemos dicho nosotros en ningún momento. Ninguna autoridad sanitaria de Castilla-La Mancha ha hablado de confinar Talavera, ninguna autoridad de Talavera, que yo sepa y hablé con la alcaldesa ayer varias veces, lo ha dicho; por lo tanto no sé de dónde sale la noticia de confinar Talavera”.

Preguntado por la posibilidad de que esos rumores se deban a que el dato de incidencia de casos de Talavera supera los 500 por 100.000 habitantes, cifra que según el Ministro, Salvador Illa, debería conllevar confinamiento, Fernández Sanz ha comentado que “puede ser, esto puede ser confuso, no le digo que no. Cuando la información se sesga o se da la mitad se pueden cometer errores, podemos cometer errores todos”.

Según el Consejero de Sanidad “si se toma una decisión de confinar o tomar medidas de nivel 2 o 3, no tiene que ver solo con la incidencia. Si fuese tan fácil seguramente todas las comunidades hubiesen tomado antes medidas. La toma de decisiones tiene que ver con la incidencia acumulada pero con muchas más cosas, con cómo se encuentra la zona, cómo comenzaron los brotes, cómo es la movilidad o el nivel asistencial... Son muchas más cosas que la incidencia. Si alguien lo pensó porque en alguna rueda de prensa o en alguna comunicación alguien dijo que por encima de 500 contagios se confinaría poblaciones, como el caso de Talavera pues habría que hacerlo en Talavera y en muchísimos municipios de toda España”.

Sanz ha sido contundente al afirmar que “nosotros desde luego no hemos hablado de confinamiento en ningún momento, eso no quiere decir que no se tuviera que tomar la decisión en algún momento, pero de momento es pasar a nivel 2 con esta restricción es que les acabo de decir”.