Andy Cartagena, Diego Ventura y Sebastián Fernández, torean este domingo en la pedanía lorquina de Ramonete
El festejo de rejones se ha convertido en un clásico en las fiestas patronale es de esta diputación de Lorca
Lorca - Publicado el
1 min lectura
Los rejoneadores Andy Cartagena, Diego Ventura y Sebastián Fernández torearán este domingo en la plaza de toros de la pedanía lorquina de Ramonete, en el marco de la programación de fiestas de esa diputación.
Lidiarán seis toros de la ganadería sevillana Jódar y Ruchena, según ha anunciado el alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, durante la presentación del festejo de rejones.
Las entradas tienen precios de entre 55 y 45 euros, de 40 para jubilados y una tarifa especial de 25 euros para niños de entre cuatro y 14 años.
Se podrán comprar en la plaza de toros el mismo día de la corrida desde las 11 de la mañana hasta la hora de comienzo del festejo taurino.
La corrida de rejones se ha convertido en todo un clásico dentro de las fiestas de esta pedanía.
