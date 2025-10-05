Aprobado el convenio con la Universitat de València para usar las instalaciones deportivas universitarias

La Junta de Gobierno Local ha aprobado un convenio con la Universitat de València para usar las instalaciones deportivas universitarias y poder dar respuesta a las necesidades de espacios deportivos de la ciudad.

El convenio, que tiene una duración de un año prorrogable hasta tres años, supondrá el pago a la Universidad de 19.445,43 euros por parte del Ayuntamiento de València. El pago se dividirá en dos anualidades presupuestarias. 9.722,72 euros se imputarán al presupuesto de 2025 y 9.722,71 euros se imputarán al ejercicio de 2026.

El convenio responde a la necesidad de proporcionar espacios deportivos adecuados para la práctica de los clubes de la ciudad, que requieren instalaciones con características específicas para el desarrollo de las competiciones y entrenamientos oficiales. Este acuerdo permite la cesión de espacios, garantiza la continuidad de la actividad deportiva y diversifica la cantidad y calidad de las infraestructuras a disposición de los distintos clubes de València.